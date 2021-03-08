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Qualcomm готовит чипсет SM8325, аналогичный Snapdragon 888, но без поддержки 5G

оявилась информация, что компания Qualcomm разрабатывает новый чипсет SM8325, который станет более дешовой альтернативой Snapdragon 888 и без модема 5G
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 На данный момент производители смартфонов на системе Android уже имеют в своем распоряжении новые чипсеты Snapdragon 870 и Snapdragon 888 на выбор при создании флагманского смартфона текущего года, но, как сообщается, компания Qualcomm планирует представить третий высокопроизводительный чипсет в 2021 году. По словам Роланда Квандта, Qualcomm в настоящее время разрабатывает чипсет SM8325 и может представить его как более дешевую альтернативу Snapdragon 888.

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 Судя по всему, компания Qualcomm предложит чипсет SM8325, как более доступный вариант флагманского Snapdragon 888 (SM8350), лишив первый встроенного модема 5G. Неясно, под каким именем Qualcomm будет продавать SM8325, но ожидается, что компания построит его на 5-нм техпроцессе и предложит набор функций, сопоставимый с Snapdragon 888. Не будит удивительным, если чипсет SM8325 также будет урезан в сравнении с Snapdragon 888 и в других отношениях, например, получит более низкие тактовые частоты как процессорной части, так и графического процессора.

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 таким образом, если предположения верны, то чипсет SM8325 должен находиться между Snapdragon 870 и Snapdragon 888 в перечне продуктов Qualcomm. Что касается коммерч. Несомненно одно, что более подробная информация о грядущей новинке станет доступна только ближе к анонсу, который может состояться в конце текущего года.

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qualcomm snapdragon snapdragon 888 qualcomm snapdragon 888
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