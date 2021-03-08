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Сегодня корпорация AMD сообщила, что анонс новой серии серверных процессоров AMD EPYC состоится уже через неделю, то есть 15 марта. Компания готовит почти 20 моделей, которые получат от 8 до 64 физических ядер. В основу нового поколения ляжет архитектура Zen3, призванная заменить серию EPYC на базе Zen2 под кодовым названием Rome.

Как и предыдущие анонсы компании AMD, очередное мероприятие также пройдет в виртуальном формате в связи с продолжающейся пандемией COVID-19.

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AMD проведет глобальный цифровой запуск новых процессоров AMD EPYC 3-го поколения в понедельник, 15 марта 2021 года, в 8:00 по тихоокеанскому времени.

Во время виртуального запуска запланированы презентации президента и генерального директора AMD доктора Лизы Су, исполнительного вице-президента по технологиям и инжинирингу и технического директора Марка Пейпермастера, старшего вице-президента и генерального менеджера бизнес-группы центров обработки данных и встраиваемых решений, Форреста Норрода, старшего вице-президента и генеральный директор серверного бизнес-подразделения Дэн Макнамара, а также выступления ведущих партнеров и заказчиков центров обработки данных. Запуск будет доступен на стартовой площадке AMD EPYC 3-го поколения. Те, кто не сможет посмотреть презентацию в прямом эфире, смогут просмотреть её позже в любое время в течении последующего года после мероприятия.

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На данный момент известно, что новое поколение получит не только новую архитектуру Zen 3, но и увеличенную тактовую частоту, которая достигнет 4,1 ГГц. Увеличение тактовой частоты будет достаточно высоким, так как актуальная линейка процессоров на архитектуре Zen2 имеет в максимуме только 3,7 ГГц. Публике будут представлены чипы как для однопроцессорных систем, так и для двухпроцессорных конфигураций.

Процессоры EPYC на базе AMD Zen3 станут последними серверными чипами для сокета SP3. Ожидается, что AMD выпустит свою серию Genoa на базе Zen4 на продвинутом 5 нм техпроцессе и сокете SP5. AMD планирует разместить до 12 CCD на каждом чипе, увеличив количество ядер по сравнению с Milan на 32 единицы.