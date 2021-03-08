Intel развертывает первые патчи для Lunar Lake - возможной серии Core 14-го поколения
Драйвер Intel Ethernet «e1000e» получил первоначальную поддержку процессоров Lunar Lake. Это точно такой же патч, который был добавлен в драйвер для Meteor Lake еще в августе. E1000e - это драйвер проводной сети для сетевой карты Intel для Linux или виртуальных систем. Он часто обновлялся при выпуске очередного семейства процессоров. Что интересно, никаких патчей для Rocket Lake никогда не было. Однако были патчи для Comet Lake и Tiger Lake, которые уже были выпущены в прошлом апреле и сентябре соответственно.
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Intel выпускает исправления драйверов e1000e для нового поколения каждые несколько месяцев. К сожалению, использовать их для точного определения графика выпуска новых поколений не получится, поскольку патчи добавлялись в неравные промежутки времени.
На данный момент о процессорах Meteor Lake известно немногое, не говоря уже о Lunar Lake. Ходили слухи, что Intel планирует сохранить платформу LGA1700 как минимум на три поколения, так что теоретически это была бы последняя серия процессоров с сокетом LGA1700. Также были утечки по интегрированной графике. Предполагается, что серия будет включать графический процессор Xe Gen13, ту же архитектуру, что и дискретные графические процессоры Ponte Vecchio и Intel DG3.
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Важно отметить сообщения о том, что Intel может выпустить новую серию под названием «Raptor Lake». Пока что Raptor Lake не фигурирует ни в одной утечке, подобной той, что описана выше, но некоторые источники все еще утверждают, что она действительно появится после Alder Lake. Серия описывается как Alder Lake Refresh, что может объяснить, почему Raptor Lake не рассматривается как отдельная архитектура и также будет производиться по 10-нм техпроцессу. Ожидается, что поколение Meteor Lake станет первой серией на базе 7-нм EUV техпроцесса и будет иметь архитектуру с большим ядром Redwood Cove. Intel Raptor Lake на 10-нм технологии может служить промежуточным обновлением для процессоров компании, пока Intel, наконец, не начнет массовое производство своих 7-нм продуктов.
На данный момент все, что касается дальнейшего развития процессоров Core после Alder Lake, все еще находится в сфере предположений, домыслов и спекуляций. Важно помнить, что график запуска может измениться, а некоторые продукты могут быть отменены, пока Intel официально не подтвердит ту или иную информацию. Тем не менее, похоже, что Lunar Lake действительно находится в разработке и описывается как «следующая клиентская платформа Intel».
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