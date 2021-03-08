CoreCycler - новый инструмент для оптимизации работы процессоров AMD Ryzen 5000
Член сообщества ComputerBase «sp00n.82» разработал специальный инструмент для разгона и снижения напряжения для процессоров AMD Ryzen 5000 на архитектуре Zen3. В прошлом году AMD представила новую функцию под названием Curve Optimizer, которая является частью технологии PBO2 (Precision Boost Overdrive 2). Инструмент, разработанный пользователем, требует установки прошивки AGESA ComboAMv2Pi 1.1.8.0, которая была первой прошивкой, в которой использовался Curve Optimizer.
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AMD Curve Optimizer предлагает пользователям новый способ разгона процессоров AMD Ryzen. Эта технология вносит корректировки во внутренние таблицы напряжения и частоты в зависимости. Другими словами, технология позволяет пользователям устанавливать пониженное напряжение, что потенциально может обеспечить более высокий уровень разгона. Что еще более важно, Curve Optimizer работает на каждом ядре независимо, а это означает, что пользователи могут использовать преимущества более эффективных ядер, оставляя другие с настройками по умолчанию.
Что же именно делает новый инструмент? Согласно данным ComputerBase, он будет в основном выполнять автоматическую проверку стабильности с помощью Prime95 и сообщать обо всех ошибках, обнаруженных во время теста. Название инструмента Core Cycler происходит от того факта, что он автоматически переключает ядра. Его можно запустить в течение ночи, и будет создан отчет, показывающий, какие ядра вызвали потенциальные проблемы, руководство по оптимизации ядер.
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Утилита все еще находится на ранней стадии разработки, и автор продолжает собирает отзывы о дальнейшей оптимизации. Если вы знаете о рисках, связанных с использованием таких инструментов, то можете попробовать воспользоваться ей, однако, стоит обратить внимание, что использование Curve Optimizer аннулирует гарантию на процессор.
Пользователи процессоров AMD Ryzen 5000, которые предпочитают более простые в использовании инструменты, могут воспользоваться утилитой Clock Tuner для Ryzen. По сути, оба инструмента преследуют одну и ту же цель - предоставить больше возможностей и без того впечатляющих технологий разгона процессоров пкомпании AMD.
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