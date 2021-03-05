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Компания NVIDIA может в скором времени выпустить четвертый графический процессор серии GeForce RTX 3000 для ноутбуков. Такой вывод можно сделать, взглянув на обновленный список моделей ноутбуков ASUS TUF Dash F15. Сейчас производитель планирует выпустить вариант с видеокартой GeForce RTX 3050 Ti. На той же странице ранее было указано только кодовое название «GN20-P0». Однако, с новым обновлением компания ASUS, похоже, подтвердила, что этот вариант будет называться RTX 3050 Ti.

Согласно веб-сайту, новая карта будет иметь 4 ГБ локальной памяти стандарта GDDR6, что меньше, чем у GeForce RTX 3060 на базе GA106. Вероятно, это связано с тем, что RTX 3050 Ti может стать первой моделью на базе графического процессора GA107 со 128-битной шиной памяти.

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На странице не приводится никаких дополнительных сведений, но согласно другим источникам, модели GN20-P1 и P0 должны быть ограничены мощностью 60 Вт. Это значение соответствует мобильной версии карты RTX 3060 с аналогичным энергопотреблением.

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Что касается ASUS TUF Dash F15, то это новый ультрапортативный игровой ноутбук с процессором серии Intel Tiger Lake-H35 11-го поколения. Мобильный компьютер предлагается с оперативной памятью DDR4 объемом до 16 ГБ и четырехъядерным процессором Core i7-11375H. При желании клиенты могут выбрать экран с разрешением 2560 × 1440 пикселей, однако, оно определенно будет чрезмерным для видеокарты GeForce RTX 3050 Ti, которая вряд ли обеспечит минимально комфортное значение FPS в играх.