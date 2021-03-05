AMD подтвердила скорый выход мобильных видеокарт Radeon RX 6000
Архитектура AMD RDNA2 скоро появится на новых устройствах. Архитектура, которая дебютировала в серии Radeon RX 6800 и Xbox Series следующего поколения и игровыми консолями PS5 еще в ноябре, только что получила новое обновление с графической картой Radeon RX 6700 XT на базе Navi22.
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Во время анонса Скотт Херклеман подтвердил, что архитектура RDNA2 скоро появится в игровых ноутбуках. На одном из слайдов был показан новый ноутбук, очень похожий на MSI Bravo, который был обозначен как ноутбук серии RX 6000.
Выпуск ноутбуков на базе графических карт Radeon RX 5000M, несомненно, разочаровал многих. Было выпущено всего несколько ноутбуков с графическими процессорами RDNA первого поколения. Мобильные компьютеры с GPU Radeon RX 5500M и RX5600M не особо доступны для покупки, поскольку выбор обычно ограничивается ноутбуками производства MSI и Dell. Еще труднее найти устройство с топовым мобильным графическим процессором Radeon RX 5700M. Фактически, он был доступен только с ноутбуком Dell Alienware Area-51m R2. Таким образом, обладателей данного девайса можно считать редким видом пользователя))).
Компания AMD не стала запустить свою серию процессоров Ryzen 5000H на базе Zen3 вместе с картами Radeon RX 6000M. Вместо этого AMD сделала ставку на свои новые процессоры и графические карты NVIDIA RTX 30 для ноутбуков, на несколько месяцев опередив Intel с их Tiger Lake-H. Может возникнуть вопрос, означает ли это, что серия Radeon RX 6000M дебютирует с серией Intel Core 11-го поколения? Это, безусловно, было бы интересным развитием событий на обычно скучном и предсказуемом рынке мобильных компьютеров.
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Как обычно, AMD хранит подробности о своих мобильных графических процессорах под замком. На данный момент единственная утечка от Патрика Шура указывает лишь на значение TGP грядущих мобильных видеокарт AMD. Объявление о скором выходе мобильной серии Radeon RX 6000 побудили представителей портала Videocardz составить диаграмму, на которой указаны все известные целевые показатели мощности мобильных графических процессоров NVIDIA и AMD и их возможные характеристики. Обратите внимание, что обе диаграммы являются чисто умозрительными и основаны только на утечках и обоснованных предположениях.
AMD может выпустить большее количество моделейлинейки, чем в прошлом поколении. Подробностей о Navi 24 по-прежнему очень мало, но совершенно ясно, что он будет являться представителем начального уровня, например RX 6300M.
Согласно некоторым утечкам, видеокарты на базе Navi 22 Mobile получят 192-битный и 160-битный интерфейсы. Это означает, что высокопроизводительные модели получят 12 ГБ и 10 ГБ локальной памяти. Было бы разумно выпустить эти модели под названиями RX 6800M и RX 6700M. Navi 22 предложит до 40 вычислительных блоков, что составляет 2560 SP, а урезанный чип может иметь 2304 SP, прямо между полноценными чипами Navi 22 и 23.
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Обе модели на графическом процессоре Navi 23 должны быть 128-битными, с вероятностью комплектацией 8 ГБ и 4 ГБ локальной памяти. Эти видеокарты должны предложить пользователям до 2048 потоковых процессоров (полнофункциональный Navi 23). Что касается всей серии, то, например, целевые значения TGP, точное количество ядер и тактовые частоты, сейчас трудно привязать к конкретным названиям продуктов. Тем не менее, в Videocardz попытались совместить имеющуюся информацию и представили свое видение грядущей линейки.
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