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AMD подтвердила скорый выход мобильных видеокарт Radeon RX 6000

AMD подтверждает, что графические процессоры для ноутбуков серии Radeon RX 6000 скоро появятся
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 Архитектура AMD RDNA2 скоро появится на новых устройствах. Архитектура, которая дебютировала в серии Radeon RX 6800 и Xbox Series следующего поколения и игровыми консолями PS5 еще в ноябре, только что получила новое обновление с графической картой Radeon RX 6700 XT на базе Navi22.

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 Во время анонса Скотт Херклеман подтвердил, что архитектура RDNA2 скоро появится в игровых ноутбуках. На одном из слайдов был показан новый ноутбук, очень похожий на MSI Bravo, который был обозначен как ноутбук серии RX 6000.

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 Выпуск ноутбуков на базе графических карт Radeon RX 5000M, несомненно, разочаровал многих. Было выпущено всего несколько ноутбуков с графическими процессорами RDNA первого поколения. Мобильные компьютеры с GPU Radeon RX 5500M и RX5600M не особо доступны для покупки, поскольку выбор обычно ограничивается ноутбуками производства MSI и Dell. Еще труднее найти устройство с топовым мобильным графическим процессором Radeon RX 5700M. Фактически, он был доступен только с ноутбуком Dell Alienware Area-51m R2. Таким образом, обладателей данного девайса можно считать редким видом пользователя))).

 Компания AMD не стала запустить свою серию процессоров Ryzen 5000H на базе Zen3 вместе с картами Radeon RX 6000M. Вместо этого AMD сделала ставку на свои новые процессоры и графические карты NVIDIA RTX 30 для ноутбуков, на несколько месяцев опередив Intel с их Tiger Lake-H. Может возникнуть вопрос, означает ли это, что серия Radeon RX 6000M дебютирует с серией Intel Core 11-го поколения? Это, безусловно, было бы интересным развитием событий на обычно скучном и предсказуемом рынке мобильных компьютеров.

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 Как обычно, AMD хранит подробности о своих мобильных графических процессорах под замком. На данный момент единственная утечка от Патрика Шура указывает лишь на значение TGP грядущих мобильных видеокарт AMD. Объявление о скором выходе мобильной серии Radeon RX 6000 побудили представителей портала Videocardz составить диаграмму, на которой указаны все известные целевые показатели мощности мобильных графических процессоров NVIDIA и AMD и их возможные характеристики. Обратите внимание, что обе диаграммы являются чисто умозрительными и основаны только на утечках и обоснованных предположениях.

 AMD может выпустить большее количество моделейлинейки, чем в прошлом поколении. Подробностей о Navi 24 по-прежнему очень мало, но совершенно ясно, что он будет являться представителем начального уровня, например RX 6300M.

 Согласно некоторым утечкам, видеокарты на базе Navi 22 Mobile получят 192-битный и 160-битный интерфейсы. Это означает, что высокопроизводительные модели получят 12 ГБ и 10 ГБ локальной памяти. Было бы разумно выпустить эти модели под названиями RX 6800M и RX 6700M. Navi 22 предложит до 40 вычислительных блоков, что составляет 2560 SP, а урезанный чип может иметь 2304 SP, прямо между полноценными чипами Navi 22 и 23.

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 Обе модели на графическом процессоре Navi 23 должны быть 128-битными, с вероятностью комплектацией 8 ГБ и 4 ГБ локальной памяти. Эти видеокарты должны предложить пользователям до 2048 потоковых процессоров (полнофункциональный Navi 23). Что касается всей серии, то, например, целевые значения TGP, точное количество ядер и тактовые частоты, сейчас трудно привязать к конкретным названиям продуктов. Тем не менее, в Videocardz попытались совместить имеющуюся информацию и представили свое видение грядущей линейки.

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