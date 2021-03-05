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Обновление Microsoft Edge ускорит загрузку контента на 41% в Windows 10

Новое обновление браузера Microsoft Edge позволит увеличить скорость загрузки на 41% в ОС Windows 10
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 Согласно плану развития продуктов компании Microsoft, функция ускорения загрузки в Microsoft Edge теперь доступна всем, кто использует последнюю версию Windows 10. Как следует из названия, эта функция позволит сократить время загрузки Microsoft Edge на 41%.

 Ускорение Microsoft Edge запускает определенные процессы браузера при включении устройства с Windows 10. Другими словами, процессы Microsoft Edge будут выполняться в фоновом режиме даже до того, как пользователь попытается запустить браузер. В результате чего заметно снизится время загрузки Edge.

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 Стоит отметить, что эта функция была изначально представлена в обновлении Edge 88 и уже доступна для некоторых пользователей. Позже в этом месяце Microsoft планирует включить его для всех после того, как компания отметила повышение производительности на 41%. Первоначальные тесты показывают, что время запуска Microsoft Edge будет на 29% - 41% быстрее, в зависимости от конфигурации устройства с Windows 10.

 Ускорение запуска будет включено автоматически, что хорошо для тех, кто регулярно пользуется браузером. Однако, если пользователь не использует Edge часто, то можно отключить эту функцию и отключить фоновые процессы Edge, выполнив следующие действия:

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1). Открыть Microsoft Edge> Меню> Настройки;

2). Щелкнуть «Система»;

3). Включить/выключить «Экономить ресурсы с помощью спящих вкладок»;

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4). Перезагрузить браузер.

 Также стоит отметить, что Microsoft все еще оценивает данные и может удалить устройства, которые не получат ожидаемого положительного воздействия.

 Прошло более шести месяцев с тех пор, как Microsoft объявила о вертикальном расположении вкладок, и с тех пор компания больше ничего не говорила об этом. Новое обновление Microsoft Edge принесет наконец функцию вертикальных вкладок, что упрощает пользователям одновременное управление вкладками в левой части браузера. В отличие от традиционного макета вкладок, вертикальные вкладки не будут скрывать ярлыки вкладок, а также будут поддерживать перетаскивание.

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 В дополнение к этим изменениям Microsoft также работает над новым интерфейсом «Общие ссылки», который призван сэкономить время пользователей, отображая скопированные ссылки на странице истории.

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