Обновление Microsoft Edge ускорит загрузку контента на 41% в Windows 10
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Согласно плану развития продуктов компании Microsoft, функция ускорения загрузки в Microsoft Edge теперь доступна всем, кто использует последнюю версию Windows 10. Как следует из названия, эта функция позволит сократить время загрузки Microsoft Edge на 41%.
Ускорение Microsoft Edge запускает определенные процессы браузера при включении устройства с Windows 10. Другими словами, процессы Microsoft Edge будут выполняться в фоновом режиме даже до того, как пользователь попытается запустить браузер. В результате чего заметно снизится время загрузки Edge.
Стоит отметить, что эта функция была изначально представлена в обновлении Edge 88 и уже доступна для некоторых пользователей. Позже в этом месяце Microsoft планирует включить его для всех после того, как компания отметила повышение производительности на 41%. Первоначальные тесты показывают, что время запуска Microsoft Edge будет на 29% - 41% быстрее, в зависимости от конфигурации устройства с Windows 10.
Ускорение запуска будет включено автоматически, что хорошо для тех, кто регулярно пользуется браузером. Однако, если пользователь не использует Edge часто, то можно отключить эту функцию и отключить фоновые процессы Edge, выполнив следующие действия:
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1). Открыть Microsoft Edge> Меню> Настройки;
2). Щелкнуть «Система»;
3). Включить/выключить «Экономить ресурсы с помощью спящих вкладок»;
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4). Перезагрузить браузер.
Также стоит отметить, что Microsoft все еще оценивает данные и может удалить устройства, которые не получат ожидаемого положительного воздействия.
Прошло более шести месяцев с тех пор, как Microsoft объявила о вертикальном расположении вкладок, и с тех пор компания больше ничего не говорила об этом. Новое обновление Microsoft Edge принесет наконец функцию вертикальных вкладок, что упрощает пользователям одновременное управление вкладками в левой части браузера. В отличие от традиционного макета вкладок, вертикальные вкладки не будут скрывать ярлыки вкладок, а также будут поддерживать перетаскивание.
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В дополнение к этим изменениям Microsoft также работает над новым интерфейсом «Общие ссылки», который призван сэкономить время пользователей, отображая скопированные ссылки на странице истории.
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