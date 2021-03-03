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GALAX GeForce RTX 3090 HOF протестирована с пользовательским BIOS на 1000 Вт

В сети появилось видео с тестированием видеокарты GALAX GeForce RTX 3090 HOF с пользовательским BIOS на 1000 Вт
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 На китайском YouTube канале 二自制 появился первый всеобъемлющий обзор только что анонсированной  видеокарты GALAX GeForce RTX 3090 HOF, относящейся к премиум классу и предназначенной для экстремального разгона. Существует несколько вариантов этой карты с разными частотами и комплектацией. Топовая модель поставляется со специальным опорным кронштейном, съемной полноцветной ЖК-панелью с диагональю 4,3 дюйма и более высокими тактовыми частотами. Тестируемая модель была выпущена на китайский рынок ограниченным тиражом.

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 Тестирование проводилось на системе с процессором AMD Ryzen 5900X, которая была оснащена мощным блоком питания Corsair AX1500i, памятью HOF DDR4-4400 МГц, а также твердотельным накопителем HOF на 2 Тб с интерфейсом PCI Gen4.

 Тест был посвящен улучшениям, которые были получены после перепрошивки пользовательского BIOS. Фактически, полученный результат является лучшим для этой видеокарты, которая, как упоминалось выше, предназначена для экстремального разгона. Эта модель будет стоить почти вдвое дороже чем рекомендует Nvidia для GeForce RTX 3090, что, в сочетании с и так серьезно завышенной стоимостью видеокарт, является просто космической. Если эта модель такая дорогая, то она должна иметь значительно улучшенный дизайн или, по крайней мере, обеспечить запас для рекордного разгона.

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 Первоначально видеокарта тестировалась со значением мощности 420 Вт по умолчанию. RTX 3090 HOF достигла частоты графического процессора 1845 МГц и температуры 69°C с такими настройками. При этом скорость вентиляторов была установлена на 64%, а шум кулер составлял 66 децибел.

 В процессе обновления отображаются подробные сведения о BIOS. Судя по идентификатору подсистемы, BIOS поставляется компанией EVGA. Скорее всего, это пользовательский BIOS XOC 1000W для Kingpin RTX 3090, который можно найти здесь.

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 После изменения BIOS видеокарта стала работать на частоте 2000 МГц и потреблять 630 Вт энергии. Температура повысилась до 96°C, что является очень высокой температурой, особенно учитывая, что система охлаждения является жидкостной.

 Удивительно, но, несмотря на увеличение максимального энергопотребления, прирост производительности  крайне мал и составил всего от 2 до 3%. Это связано с ограниченной регулировкой частоты на видеокарте.  Для тех кто хочет более подробно узнать о процессе тестирования, ниже располагается соответствующее видео.


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Radeon RX 6700 XT будет мощнее RTX 3070 в играх и ощутимо слабее в майнинге Ethereum при цене в 479$
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