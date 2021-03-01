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Со второй половины 2020 года нехватка микросхем и рост цен стали основной проблемой полупроводниковой промышленности. Из-за нехватки чипсетов цены стали расти, а многие компании в нескольких сегментах страдают от проблем в цепочке поставок. Например, есть Sony в качестве яркого примера, поскольку компания изо всех сил пытается получить чипы для своей новой PlayStation 5. NVIDIA также страдает от небольших запасов чипов своей серии RTX 3000. Похоже, что в ближайшие месяцы индустрия смартфонов также сильно пострадает. По данным China Business News, на рынке смартфонов используется наибольшее количество полупроводниковых чипов. По этой причине микросхем для мобильных телефонов катастрофически не хватает. На этой неделе Xiaomi представила долгожданную серию Redmi K40, состоящую из настоящих флагманов с чипсетами Qualcomm Snapdragon 888 и 870. Главный конкурент Xiaomi компания Realme, собирается представить свой первый флагман 2020 года - Realme GT 5G. Обе компании признали факт огромного дефицита на рынке чипсетов.

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Во время конференции по Redmi K40 Лу Вейбинг, президент Xiaomi China, сказал, что чипов нет в наличии в этом году, их огромный дефицит, и он не берется обещать, что в этом году недостатка в мобильных телефонах не будет. По словам представителя Realme, основных чипов и других компонентов Qualcomm нет в наличии, в том числе источников питания и радиочастотных устройств.

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Согласно источникам в цепочке поставок мобильных телефонов, полный цикл поставки продукции Qualcomm продлен до более чем 30 недель. Срок поставки аудиочипов CSR Bluetooth превысил 33 недели. Тем временем производители мобильных телефонов, такие как Realme, Xiaomi, Huawei, Oppo, vivo и OnePlus, увеличивают количество своих моделей смартфонов. Это серьезно увеличило дисбаланс между спросом и предложением микросхем.

В настоящее время процессоры для мобильных телефонов, микросхемы управления питанием PMIC и микросхемы MCU отсутствуют на складе.

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Судя по всему, компании продолжают выпускать свои новинки. По этой причине дефицит чипов, похоже, не сильно влияет на рынок смартфонов. Однако все может измениться в ближайшие месяцы. Возможно, впервые мы станем свидетелями дефицита смартфонов от различных брендов.