Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Surface Duo был первым телефоном с двумя экранами от Microsoft, выпущенным в США и Европе. Surface Duo получил неоднозначные отзывы, и, судя по недавним утечкам, компания готовится к запуску телефона с двумя экранами следующего поколения с поддержкой сетей пятого поколения 5G и улучшенной камерой.

реклама

Несколько новых списков вакансий на сайте Microsoft дают убедительный намек на то, что компания работает над смартфоном Surface Duo 2 под кодовым названием Zeta с возможностью подключения к сети 5G.

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Софтверный гигант уже удалил списки вакансий, но есть по крайней мере одна вакансия на странице Microsoft, на которой идет поиск SW/FW инженера на Тайване. В списке вакансий Microsoft отметила, что находится на пути к созданию новых впечатлений с помощью Surface Duo, и она планирует включить поддержку 5G, чтобы полностью выразить видение Microsoft. Microsoft ищет опытных специалистов, знакомых с разработкой радиочастотных модулей, включая LTE и 5G.

"Рабочие обязанности будут включать работу в команде высокопрофессиональных специалистов, которые разрабатывают и кодируют радиочастотные драйверы, внедряют радиочастотные платы, включая технологии LTE и 5G, заводские инструменты, протоколы модема, сертификаты оператора мобильной связи и сертификаты PTCRB / GCF на устройстве Surface Duo", - отметили в компании.

реклама

Основываясь на приведенном выше описании, довольно легко предположить, что Microsoft готовит новый Surface Duo. Очевидно, что компания надеется включить поддержку 5G в грядущем устройстве под кодовым названием Zeta.

Surface Duo второго поколения также будет иметь «отличную камеру», которую обещал Панос Панай из Microsoft в прошлом году. В одном из списков вакансий Microsoft подтвердила, что намерена использовать машинное обучение и искусственный интеллект для создания новой камеры, которая значительно улучшит обработку изображений.

Компания также планирует сотрудничать с независимыми разработчиками для создания новых приложений для камеры и редактирования фотографий для Surface Duo.

реклама

Хотя списки вакансий не означают, что Surface Duo 2 «Zeta» выйдет в этом году, они описывают будущее устройство, и теперь подтверждено, что Microsoft хочет устранить все недостатки нынешнего поколения телефона.