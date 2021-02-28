Microsoft работает над новым Surface Duo 2 с поддержкой 5G и обновленной камерой
Surface Duo был первым телефоном с двумя экранами от Microsoft, выпущенным в США и Европе. Surface Duo получил неоднозначные отзывы, и, судя по недавним утечкам, компания готовится к запуску телефона с двумя экранами следующего поколения с поддержкой сетей пятого поколения 5G и улучшенной камерой.
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Несколько новых списков вакансий на сайте Microsoft дают убедительный намек на то, что компания работает над смартфоном Surface Duo 2 под кодовым названием Zeta с возможностью подключения к сети 5G.
Софтверный гигант уже удалил списки вакансий, но есть по крайней мере одна вакансия на странице Microsoft, на которой идет поиск SW/FW инженера на Тайване. В списке вакансий Microsoft отметила, что находится на пути к созданию новых впечатлений с помощью Surface Duo, и она планирует включить поддержку 5G, чтобы полностью выразить видение Microsoft. Microsoft ищет опытных специалистов, знакомых с разработкой радиочастотных модулей, включая LTE и 5G.
"Рабочие обязанности будут включать работу в команде высокопрофессиональных специалистов, которые разрабатывают и кодируют радиочастотные драйверы, внедряют радиочастотные платы, включая технологии LTE и 5G, заводские инструменты, протоколы модема, сертификаты оператора мобильной связи и сертификаты PTCRB / GCF на устройстве Surface Duo", - отметили в компании.
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Основываясь на приведенном выше описании, довольно легко предположить, что Microsoft готовит новый Surface Duo. Очевидно, что компания надеется включить поддержку 5G в грядущем устройстве под кодовым названием Zeta.
Surface Duo второго поколения также будет иметь «отличную камеру», которую обещал Панос Панай из Microsoft в прошлом году. В одном из списков вакансий Microsoft подтвердила, что намерена использовать машинное обучение и искусственный интеллект для создания новой камеры, которая значительно улучшит обработку изображений.
Компания также планирует сотрудничать с независимыми разработчиками для создания новых приложений для камеры и редактирования фотографий для Surface Duo.
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Хотя списки вакансий не означают, что Surface Duo 2 «Zeta» выйдет в этом году, они описывают будущее устройство, и теперь подтверждено, что Microsoft хочет устранить все недостатки нынешнего поколения телефона.
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