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Совсем скоро ожидается выход новой серии смартфонов Redmi Note 10. Внешность смартфона уже известна благодаря утечкам изображений. Также есть представление об основных характеристиках. Сегодня представилась возможность еще раз взглянуть на коробку Redmi Note 10, однако, теперь там еще указана цена Redmi Note 10.

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Раньше мы могли видеть только переднюю часть коробки Note 10. Новая утечка появилась благодаря пользователю Sistech Banna из Twitter. На этот раз утечка показывает другую сторону коробки, на которой указана розничная цена Redmi Note 10, составляющая 15000 индийских рупий, что примерно соответствует 217 долларам США. Данная цена относится к варианту смартфона с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 64 ГБ. Это довольно хорошая цена, учитывая, что устройство оснащено AMOLED дисплеем.

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Помимо этого, новые утечки показывают, что смартфон получит черную расцветку, как и ожидалось. Он будет называться Mighty Black. На коробке также упоминаются элементы, которые войдут в комплектацию Redmi Note 10. Покупатель получит мобильный телефон, адаптер, кабель USB-Type C, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя, гарантийный талон, а также жесткий чехол-накладку в комплекте.

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Напомню, что серия Redmi Note 10 будет запущена в Индии 4 марта. Некоторые ключевые характеристики Redmi Note 10 уже известны. Впервые Redmi Note 10 будет оснащен AMOLED дисплеем. Redmi довольно давно использует ЖК-панель IPS, однако в этом году все может измениться.

Просочившееся видео Redmi Note 10 показало устройство со всех сторон. Нам довелось увидеть два динамика и новый дизайн блока камеры, а также использование бокового сканера отпечатков пальцев, хотя многие предполагали сканер встроенный в дисплей.