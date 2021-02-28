Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Новая утечка говорит, что Redmi Note 10 будет стоить около 220 долларов

В сети появилась очередная утечка с информацией о смартфоне Redmi Note 10, сообщающая о стоимости грядущего устройства
[ ] для раздела Блоги
1
3060 дешевле всего в Ситилинке
RTX 3060 Gigabyte Gaming в продаже
<b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b>
3060 MSI Gaming в продаже
<b>MSI RTX 3060</b> в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 Совсем скоро ожидается выход новой серии смартфонов Redmi Note 10. Внешность смартфона уже известна благодаря утечкам изображений. Также есть представление об основных характеристиках. Сегодня представилась возможность еще раз взглянуть на коробку Redmi Note 10, однако, теперь там еще указана цена Redmi Note 10.

реклама

 Раньше мы могли видеть только переднюю часть коробки Note 10. Новая утечка появилась благодаря пользователю Sistech Banna из Twitter. На этот раз утечка показывает другую сторону коробки, на которой указана розничная цена Redmi Note 10, составляющая 15000 индийских рупий, что примерно соответствует 217 долларам США. Данная цена относится к варианту смартфона с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 64 ГБ. Это довольно хорошая цена, учитывая, что устройство оснащено AMOLED дисплеем.

анонсы и реклама
Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже
3060 Gigabyte Vision в Ситилинке
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
Еще одна RTX 3070 по сниженной цене
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Много RTX 3090 в XPERT.RU

 Помимо этого, новые утечки показывают, что смартфон получит черную расцветку, как и ожидалось. Он будет называться Mighty Black. На коробке также упоминаются элементы, которые войдут в комплектацию Redmi Note 10. Покупатель получит мобильный телефон, адаптер, кабель USB-Type C, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя, гарантийный талон, а также жесткий чехол-накладку в комплекте.

реклама

 Напомню, что серия Redmi Note 10 будет запущена в Индии 4 марта. Некоторые ключевые характеристики Redmi Note 10 уже известны. Впервые Redmi Note 10 будет оснащен AMOLED дисплеем. Redmi довольно давно использует ЖК-панель IPS, однако в этом году все может измениться.

 Просочившееся видео Redmi Note 10 показало устройство со всех сторон. Нам довелось увидеть два динамика и новый дизайн блока камеры, а также использование бокового сканера отпечатков пальцев, хотя многие предполагали сканер встроенный в дисплей.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

redmi redmi note 10 redmi note
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: Core i3-9350KF & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5500 ХТ
6
Обзор и тестирование оперативной памяти для ноутбука DDR4-3000 Patriot Viper Steel PVS416G300C8S объемом 2x16 ГБ
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 240R
3
Обзор ультрабука ASUS ZenBook Duo 14
7
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
40
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
138
Обзор мыши Logitech MX Master 3
23
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – февраль 2021
9
Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition
39
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
35

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 40
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 26
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 138
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 35
Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition
24 февраля 2021 39
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Владельцы больших майнинговых ферм выступили против отказа от традиционного способа добычи Эфира
95
26 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12
1
2000 видеокарт GeForce RTX 3060 в российском DNS так и не поступили в продажу, объявившись на Авито
137
Майнинг-пулы объединяются против снижающего доход апдейта EIP-1559 и готовят атаку на сеть Ethereum
123
63 устройства Huawei и Honor получат операционную систему Harmony OS 2.0
3
Доходность видеокарт за неделю упала в 2 раза – GeForce RTX 3060 Ti окупается за 7 месяцев
92
Производительность Apple M1 в майнинге Ethereum удалось измерить одному из владельцев MacBook Air
7
Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 и ещё 53 смартфона получат прошивку MIUI 12.5 весной 2021 года
4
Один из первых владельцев Core i7-11700K протестировал CPU в бенчмарках — Ryzen 7 5800X под ударом
197
Байден недоволен отсутствием консолей PlayStation 5, Xbox X и игровых видеокарт в магазинах США
92
Российский майнер на компьютере Байкал БК-Б занимается активной добычей малоизвестной криптовалюты
27
Как снижается эффективность воздушного кулера за годы работы - выяснили на примере моделей Noctua
34
Падение рынка криптовалют не затронуло Cardano - цена альткоина всего за сутки взлетела на 35%
13
Игровые видеокарты Intel могут получить 16 Гб GDDR6, большой GPU и скорость на уровне GeForce 3070
37
Биткоин продолжает дешеветь, Эфирум потерял 30% стоимости, а видеокарт в рознице становится больше
65
Российские покупатели разобрали почти все видеокарты GeForce RTX 3060 – доступные предложения и цены
20
7 актуальных смартфонов HUAWEI получили глобальную прошивку EMUI 11 в России и в Европе
3
Илон Маск отреагировал на слух о том, что находится под следствием комиссии по ценным бумагам
20
Electronic Arts отменили свой "долгострой", разработка которого шла 6 лет
3
Intel DG2 Xe-HPG будет противостоять NVIDIA GeForce RTX 3070 и AMD Radeon RX 6800
19

Популярные статьи

10 небольших полезных и бесплатных утилит, упрощающих использование Windows 10: Часть 3
24
Какой SSD выбрать для игр и есть ли разница между дешевыми и дорогими накопителями
82
Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — GeForce RTX 3080 Founders Edition
26
Битва игровых компьютеров: Core i3-9350KF & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5500 ХТ
6
Обзор и тестирование оперативной памяти для ноутбука DDR4-3000 Patriot Viper Steel PVS416G300C8S объемом 2x16 ГБ
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 240R
3
5 интересных игр для онлайн-посиделок с друзьями: Dead by Daylight, Human FF, Gartic Phone и другие
4

Сейчас обсуждают

Алиса Егорова
19:50
Совесть
Майнеры продолжают наращивать мощности своих ферм несмотря на снижение курса Ethereum на 30%
Тролль Толстый
19:49
интел обещал только +18% по ipc в среднем
Один из первых владельцев Core i7-11700K протестировал CPU в бенчмарках — Ryzen 7 5800X под ударом
terenty79
19:49
ты не поверишь, майнят сейчас вообще на всем. и на старых картах то же майнят. очень много ушлых людей меют доступ к розетке с ценой 1 рубль, или вообще 0. у таких даже 1050ti прибыль им приносит.
Майнеры продолжают наращивать мощности своих ферм несмотря на снижение курса Ethereum на 30%
Сева Шевченко
19:49
"и так всю жизнь все все терпят. так еще и тут, в единственной радости, людям лишившись терпеть. страдать от лагов, статеров, желе и мыла." Может, хватит терпеть? Если говорить только про игры, то сег...
Биткоин продолжает дешеветь, Эфирум потерял 30% стоимости, а видеокарт в рознице становится больше
ArcheryTxs
19:47
Забей на этого ушлепка, он за каждый пост и за каждую реакцию тупо бабульки получает, а админы с ним в доле, иначе не объяснить его постоянные посты с политикой в ЛЮБОЙ теме где этот убогий тявкает од...
Создатель Ethereum заявил, что запустит снижающий доход апдейт EIP-1559 несмотря на протест майнеров
Юрий Канискин
19:46
У меня одна видюха в компе 2080 супер. Потихоньку майню. Со временем буду докупать вторую... Хватит в игры играть, пора зарабатывать.
Майнеры продолжают наращивать мощности своих ферм несмотря на снижение курса Ethereum на 30%
skydan
19:46
Это Дарк Омен лагает на компе в 2к21 году?
Один из первых владельцев Core i7-11700K протестировал CPU в бенчмарках — Ryzen 7 5800X под ударом
terenty79
19:42
я 1660 не купил. имено в те пару месяцев, когда они реально дешовые стали, у меня денег совсем не было. а потом уже начался стремительный ценорост. но я не сильно на самом деле страдал, что не купил. ...
Биткоин продолжает дешеветь, Эфирум потерял 30% стоимости, а видеокарт в рознице становится больше
オビト うちは
19:41
Так нужно смотреть какое охлаждение покупаете и не брать ультрабук с процом 45w+. Если у ноута видяха 80-120 ватт, и он её вывозит, то уже без разницы 35 ватт проц или 55.
Игровые ноутбуки на базе восьмиядерных Intel Tiger Lake-H уже замечены в прайс-листах
Inqizitor
19:41
$400, как и стоит - там не только видеокарта, а все в сборе.
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем