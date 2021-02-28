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Инструменты Microsoft претерпели ряд изменений за последние несколько лет. Прогрессивные веб-приложения (PWA) станут важной частью экосистемы приложений Windows в будущем, и Microsoft делает большие ставки на это.

Последним является новое прогрессивное веб-приложение для Microsoft Teams, которое будет предлагаться для недорогих или легких устройств. Новое настольное приложение Microsoft Teams основано на Microsoft Edge (Chromium) WebView и позволяет пользователям использовать инструмент связи в отдельном окне, которое устраняет необходимость в адресной строке браузера. Оно также скрывает другие элементы управления, такие как расширение, музыкальная панель и меню.

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Новое приложение известно как «Microsoft Teams Alpha» и считается безопасным. Согласно источникам, он о было разработано с учетом повседневной актуальности и упрощенного развертывания.

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Также ожидается, что Microsoft Teams PWA предложит лучшую производительность загрузки и поддержку всех настольных платформ.

Как вы можете видеть на приведенном выше снимке экрана с процессами диспетчера задач, Microsoft Teams Alpha использует Microsoft Edge WebView.

Обратите внимание, что Microsoft Teams Alpha не является полностью веб-интерфейсом и будет поддерживать все функции Windows 10, включая собственные уведомления. Новое приложение Teams может быть действительно удобным для устройств начального уровня.

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В дополнение к новому приложению Microsoft также работает над большим обновлением для текущего настольного клиента Teams, который построен на платформе Electron. Согласно сообщению на форуме, ожидается, что Microsoft Teams будет работать более плавно и быстро, поскольку компания планирует сократить использование памяти и ресурсов центрального процессора. Компания Microsoft подтвердила, что у нее возникают проблемы с производительностью в Teams, поэтому и для Windows 10, и для macOS ожидаются улучшения и исправления. Однако неясно, когда эти изменения вступят в силу, а также неизвестно, когда Microsoft объявит о новом интерфейсе Teams.