Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Недавно Intel представила свой первый современный дискретный графический процессор DG1 или Xe Max, для ноутбуков с процессорами Tiger Lake и некоторых конфигураций настольных компьютеров. Во время предыдущего мероприятия Architecture Day директор Intel по графике Раджа Кодури сказал, что компания скоро выпустит видеокарты DG2 или Xe-HPG, предназначенные для геймеров и создателей контента. Хотя нам доводилось слышать о Intel DG2 уже довольно давно, недавняя утечка указывает на возможные варианты ускорителей, запуск которых запланирован на конец этого года.

реклама

Информация поступает из нескольких источников, включая инсайдеров @harukaze5719, @OneRaichu и @hougetsu. Ранее сообщалось, что Xe-HPG может включать до 512 исполнительных блоков (EU) или 4096 потоковых процессоров (SP), и что Intel работает над возможностью их увеличения до 960 EU.

анонсы и реклама MSI Ventus RTX 3060 в продаже <b>RTX 3060 MSI Gaming X</b> в Compeo.ru Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) <b>RTX 3060</b> MSI Eagle в Compeo.ru Еще одна RTX 3070 по сниженной цене RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070 RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

По словам @hougetsu и @harukaze5719, графические карты Xe-HPG могут быть доступны как минимум в шести вариантах:

512 EU (4096 SP) / 256-битная шина / 8 или 16 ГБ видеопамяти;

реклама

384 EU (3072 SP) / 192-битная шина / 6 или 12 ГБ видеопамяти;

256 EU (2048 SP) / 128-битная шина / 4 или 8 ГБ видеопамяти;

192 EU (1536 SP) / 128-битная шина / 4 ГБ видеопамяти;

128 EU (1024 SP) / 64-битная шина / 4 ГБ видеопамяти;

реклама

96 EU (768 SP) / 64-битная шина / 4 ГБ видеопамяти.

Как видно младший представитель получит 96 исполнительных блоков, а старший - 512 исполнительных блоков. Intel уже предлагает ускоритель с 96 EU в составе DG1, поэтому можно ожидать, что соответствующая версия DG2 будет быстрее, получит улучшенный IPC и локальную памятью GDDR6 вместо LPDDR4x. Кроме того, варианты на 256, 384 и 512 EU будут иметь версии с разным объемом памяти, самый большой из которых составляет 16 ГБ GDDR6 на 256-битной шине.

Судя только по доступным спецификациям, уровень производительности топовой видеокарты с 512 исполнительными блоками является потенциальным конкурентом для GeForce RTX 3060 Ti / RTX 3070, а также Radeon RX 6800.

реклама

Хотя другие характеристики Xe-HPG DG2 еще не доступны, известно, что модель с 384 исполнительными блоками, вероятно, будет иметь площадь кристалла 190 мм2. Согласно информации Intel, DG2 будет изготавливаться по 6-нм техпроцессу на стороннем предприятии, которым должна стать TSMC. Пока не известно, как будут называться эти карты, но компания может придерживаться номенклатуры, аналогичной NVIDIA и AMD.