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Geekbench подтверждает чипсет Snapdragon 750G в Samsung Galaxy Tab S7 Lite

Планшет Samsung Galaxy Tab S7 Lite замечен на Geekbench под управлением чипсета Qualcomm Snapdragon 750G
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 Некоторое время назад в сети начали появляться первые слухи о характеристиках нового планшета Samsung Galaxy Tab S7 Lite. Согласно появившейся информации, он оснащен 12,4-дюймовым LTPS экраном с разрешением 2560 x 1600 пикселей. Некоторая новая информация о планшете, который еще не был выпущен, появилась в сети благодаря инсайдеру @StuffListings, который наткнулся на Samsung Galaxy Tab S7 Lite на Geekbench.

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 По данным Geekbench планшет Samsung Galaxy Tab S7 Lite будет работать под управлением чипсета Qualcomm Snapdragon 750G. Ему удается набрать 650 баллов в одноядерном тесте и 1694 баллов при многоядерных нагрузках. Этот конкретный вариант планшета оснащается 4 ГБ оперативной памяти и работает  на ОС Android 11. Кодовое имя SM-T736B явно намекает на то, что он может быть частью серии Galaxy Tab S7, учитывая, что кодовые имена оригинальных моделей Galaxy Tab S7 начинались с SM-T87xxx и Galaxy Tab S7 Plus с SM-T97xxx.

 Выбор данного чипсета для Samsung Galaxy Tab S7 Lite весьма интересен. Все, что можно узнать о нем, это то, что он будет являться планшетом начального уровня. Недорогие планшеты с поддержкой 5G - большая редкость, и одного этого должно быть достаточно, чтобы сделать данное устройство привлекательной покупкой. Хотя для Samsunga недорогое значит то же самое, что дорогое для менее именитых брендов, так как надпись Samsung автоматически увеличивает стоимость любого устройства в сравнении с аналогично укомплектованными китайскими конкурентами.

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