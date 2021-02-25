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Анонс компанией Nvidia новых специализированных процессоров для майнинга криптовалют стал для многих неожиданностью. Компания не сообщила подробные характеристики новых процессоров, что заставило всех задуматься, каковы фактические характеристики этих карт и какие графические процессоры пойдут в качестве жертвоприношения для "шахтеров-любителей". Как оказалось, первые две модели CMP не будут основаны на новейшей архитектуре Ampere, а это значит, что их выпуск не повлияет на доступность игровых карт GeForce RTX 3000.

Ходили слухи, что из-за относительно высокого энергопотребления модели, анонсированные NVIDIA, на самом деле были основаны на более старой архитектуре, что имело большой смысл. Кроме того, NVIDIA объявила, что эти процессоры все равно не соответствуют стандартам GeForce.

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Последний драйвер GeForce 461.72 подтвердил, что процессоры для майнинга 30HX и 40HX действительно основаны на старой архитектуре Turing. Таким образом, CMP 40HX будет оснащен специальным графическим процессором TU106, а 30HX будет оснащен графическим процессором TU116:

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Официально NVIDIA раскрыла только номинальную мощность и конфигурацию памяти новых CMP моделей. Только младшие модели 30HX и 40HX должны быть выпущены в первом квартале, а значительно более производительные 50HX и 90HX стоит ждать не ранее апреля.