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Для тех пользователей, которые ждут выхода новых видеокарт от компании AMD есть отличная новость. Сегодня в сети появилось видео, которое наконец показало видеокарту AMD Radeon RX 6700 XT, подтверждая её дизайн, просочившийся в Интернет почти три месяца назад. Есть предположение, что анонс состоится в течении проведения мероприятия, именуемого Where Gaming Begins Episode: 3. Это событие станет третьим по счету мероприятием, на котором будет анонсирован очередной представитель видеокарт линейки AMD Radeon RX 6000. Компания AMD представит графическую карту RX 6700XT, а также есть надежда на анонс более доступного графического ускорителя Radeon RX 6700.

Видеокарта AMD Radeon RX 6700XT является очередной моделью, ориентированной на так называемый mainstream рынок, на который приходится подавляющее число продаж от обоих производителей видеокарт. Новинка будет основана на графическом процессоре Navi22. Как известно, на данном графическом процессоре будут основаны оба представителя линейки Radeon RX 6700. Однако чип с полностью работоспособным кристаллом получит только старший представитель в лице Radeon 6700XT. Младшая версия видеокарты Radeon RX6700 получит в свое распоряжение урезанный графический Navi 22 с отключенными несколькими функциональными блоками и уменьшенным вдвое объемом памяти. Топовая карта линейки Radeon RX 6700XT на архитектуре RDNA2 получит в свое распоряжение чип с 2560 потоковыми процессорами, а также будет оснащена локальной видеопамятью GDDR6 объемом 12 ГБ. Основным конкурентом для грядущей новинки станет графическая карта GeForce RTX 3060 Ti от компании NVIDIA .

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Кроме того, новый тизер подтверждает, что разъема USB Type-C новая Radeon RX 6700 XT будет лишена. Графическая карта будет предлагать стандартные в последнее время три порта DisplayPort и один разъем HDMI.

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Печалит лишь тот факт, что новинку, как и остальные актуальные на данный момент видеокарты, постигнет участь стать дефицитной. Так как бум майнинга не собирается в ближайшее время стихать.