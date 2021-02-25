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Компания Xiaomi представила свой текущий флагманский смартфон Mi 11 ещё в декабре 2020 года, чтобы стать первым в мире производителем смартфонов, выпустившим флагман с чипсетом Snapdragon 888 от Qualcomm. Однако бренд намерен расширить модельный, представив варианты Pro, Ultra и даже Lite. Судя по всему, одним из первых устройств будет Mi 11 Lite. Он уже попадал в сеть на нескольких рендерах. Однако сегодня стали доступны некоторые живые изображения, которые подтверждают предыдущие утечки.

Смартфон Mi 11 Lite получит аналогичный оригинальному Mi 11 дизайн. Однако в нем не будет изогнутого дисплея. Вместо этого он получит плоскую панель с отверстием под селфи-камеру в верхнем левом углу. Он по-прежнему будет иметь безрамочный дизайн, но не на том же уровне, что и флагман. Одно из изображений подтверждает, что Mi 11 Lite будет поставляться с Android 11 из коробки и будет иметь 6 ГБ оперативной памяти.

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К сожалению, утечка не указывает, какой чипсет является основой этого телефон. Тем не менее, можно легко увидеть, что в основе лежит чипсет с максимальной тактовой частотой 2,3 ГГц. Согласно недавним утечкам, Mi 11 Lite будет доступен в вариантах 4G и 5G. Первый будет поставляться с однокристальной системой Snapdragon 732G, а другой - с Snapdragon 775G. Конечно, на данный момент это всего лишь предположение. Всем нам нужно дождаться дальнейшего подтверждения этого предположения. Не понятно только, для чего компании Xiaomi выпускать две разные версии этого телефона.

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Стоит отметить, что источник сегодняшней утечки утверждает, что Mi 11 Lite на самом деле будет поставляться с процессором Snapdragon 775. Это мощный чипсет с ядрами Cortex-A78. В телефоне будет батарея емкостью 4150 мАч, что довольно скромно по сравнению с другими устройствами Xiaomi. В телефоне явно будет поддержка сети 5G. Также есть основания полагать, что основная камера получит 64-мегапиксельный датчик и 5-кратный оптический зум.

К сожалению, информации о сроках выхода Mi 11 Lite информации нет. Однако некоторые слухи предполагают, что во время глобального запуска Mi 11 также произойдет и официальный анонс Mi 11 Lite.