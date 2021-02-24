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NVIDIA GeForce RTX 3060 протестирована в 3DMark и Unigin Superposition

Сегодня в сети появились результаты тестирования производительности видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 в синтетических тестовых пакетах 3DMark и Unigin Superposition
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 Первая настольная видеокарта NVIDIA на базе графического процессора GA106 будет обеспечивать производительность, схожую с GeForce RTX 2060 SUPER или RTX 2070 в тестах 3DMark и Superposition. Видеокарта будет медленнее, чем Radeon RX 5700 XT, это также означает, что она не будет конкурентом для грядущей новинки AMD Radeon RX 6700 XT.

 Графическая карта GeForce RTX 3060 относится к среднему уровню и имеет увеличенный до 12 Гб объем памяти GDDR6. Это вторая модель на базе GA106, выпущенная NVIDIA, поскольку компания уже выпустила свой мобильный графический процессор RTX 3060 для ноутбуков с 3840 ядрами CUDA.

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 NVIDIA GeForce RTX 3060 станет отличным выбором, когда ее цена упадет до рекомендованных производителем 329 долларов. Однако, надежда на приобретение её по рекомендованной цене вряд ли оправдается в ближайшее время.

 GeForce RTX 3060 станет первой моделью компании NVIDIA, которая получит ограничение скорости хеширования, если будет обнаружено, что она используется для майнинга криптовалюты. Компания утверждает, что это не повлияет на другие рабочие нагрузки и что взломать эту функцию будет невозможно. Теоретически это должно снизить интерес со стороны добытчиков криптовалюты, которые сейчас покупают видеокарты GeForce RTX 3000 в огромных количествах, оставляя геймеров без карт.

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 NVIDIA также объявила, что RTX 3060 будет первой видеокартой, поддерживающей Resizable BAR, функцию, пока эксклюзивную для видеокарт AMD на архитектуре RDNA2.

 Что касается результатов тестирования, то например в 3DMark Port Royal видеокарта GeForce RTX 3060 набрал 5072 балла,10284 балла в Fire Strike Extreme, а в Time Spy Extreme - 4111 баллов. Таким образом, новинка по производительности практически аналогична RTX 2060 Super. Однако, стоит помнить, что это только синтетика, и в реальных приложениях новинка может опередить RTX 2060 Super, благодаря архитектурным улучшениям. Более подробную таблицу с результатами тестов можно посмотреть ниже.

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Кянан Халилов
16:26
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Перекупщики на Авито предлагают GeForce RTX 3060 в любом количестве по относительно низким ценам
Юрий Сергеевич
16:26
Не придумывай, rtx2060 15 косых никогда не стоила даже б/у на Авито. Но за 30-35 можно было найти. Это к сожалению ппц, если бы люди перестали у барыг покупать видеокарты и консоли, они бы сдулись и с...
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Keltis
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Курс Ethereum менее чем за сутки вырос на 23% - доходность майнинга находится на пиковых значениях
Женя Витязь
16:24
Нахрен здесь эти тензорные говноядра, толку мало а жрут много, без них была бы 120вт
NVIDIA GeForce RTX 3060 протестирована в 3DMark и Unigin Superposition
ultrafx
16:24
С температурой дело в том, что диск на ощупь был холодный, то есть он точно ниже температуры тела. Да и замер я сделал сразу же, как только установил диск, лежащий на полке при комнатной температуре п...
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