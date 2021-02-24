Microsoft начинает тестирование Experience Pack 120.2212.3030.0 для Windows 10 21H1
Windows 10 версии 21H1 станет небольшим обновлением, которое должно появиться в первой половине 2021 года, возможно, в период с мая по июнь 2021 года. Как и предыдущая версия 20H2 (обновление за октябрь 2020 года), первое обновление Windows 10 в году принесет незначительные изменения.
реклама
В Windows 10 версии 21H1 не будет вообще никаких серьезных новых функций. Хотя в обновлении за октябрь 2020 г. были внесены некоторые изменения, похоже, что версия 21H1 будет поставляться только с улучшениями безопасности и качества, которые включают одну новую функцию для Windows Hello и небольшие изменения для корпоративных пользователе.
Microsoft уже начала тестирование пакета Windows 10 21H1. С пакетом возможностей Microsoft планирует запустить новые функции для ОС помимо выпуска обновления 21H1. Компания Microsoft разделяет ключевые функции Windows на несколько мелких загрузок, и пользователь сможет загрузить их, не устанавливая большое обновление функций.
Сегодня Microsoft выпускает Windows Feature Experience Pack 120.2212.3030.0 для пользователей Windows 10 версии 21H1. В этом обновлении улучшена программная клавиатура, а также повышена надежность панели рукописного ввода.
реклама
В следующем обновлении будет обновлен проводник с поддержкой встроенного инструмента создания снимков экрана, поэтому пользователь сможет напрямую вставлять снимки экрана, и проводник автоматически сгенерирует имя.
В прошлом году Microsoft заявила, что она только начала тестирование этого нового процесса и изначально будет включать незначительные улучшения. В следующие несколько месяцев компания планирует внести более значительные изменения в пакеты функций.
Это будет заметным сдвигом в том, как обновляется Windows 10, и возможно, что Microsoft также может снизить вероятность серьезных ошибок, которые с завидной регулярностью возникают в программном обеспечении.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила