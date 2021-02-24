Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Windows 10 версии 21H1 станет небольшим обновлением, которое должно появиться в первой половине 2021 года, возможно, в период с мая по июнь 2021 года. Как и предыдущая версия 20H2 (обновление за октябрь 2020 года), первое обновление Windows 10 в году принесет незначительные изменения.

реклама

В Windows 10 версии 21H1 не будет вообще никаких серьезных новых функций. Хотя в обновлении за октябрь 2020 г. были внесены некоторые изменения, похоже, что версия 21H1 будет поставляться только с улучшениями безопасности и качества, которые включают одну новую функцию для Windows Hello и небольшие изменения для корпоративных пользователе.

анонсы и реклама Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр На порядок снижена цена на LG NanoCell 55" RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Microsoft уже начала тестирование пакета Windows 10 21H1. С пакетом возможностей Microsoft планирует запустить новые функции для ОС помимо выпуска обновления 21H1. Компания Microsoft разделяет ключевые функции Windows на несколько мелких загрузок, и пользователь сможет загрузить их, не устанавливая большое обновление функций.

Сегодня Microsoft выпускает Windows Feature Experience Pack 120.2212.3030.0 для пользователей Windows 10 версии 21H1. В этом обновлении улучшена программная клавиатура, а также повышена надежность панели рукописного ввода.

реклама

В следующем обновлении будет обновлен проводник с поддержкой встроенного инструмента создания снимков экрана, поэтому пользователь сможет напрямую вставлять снимки экрана, и проводник автоматически сгенерирует имя.

В прошлом году Microsoft заявила, что она только начала тестирование этого нового процесса и изначально будет включать незначительные улучшения. В следующие несколько месяцев компания планирует внести более значительные изменения в пакеты функций.

Это будет заметным сдвигом в том, как обновляется Windows 10, и возможно, что Microsoft также может снизить вероятность серьезных ошибок, которые с завидной регулярностью возникают в программном обеспечении.