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Появились первые тесты портативной игровой консоли AYA Neo на базе AMD Ryzen

Портативная игровая консоль на базе процессора AMD Ryzen сможет запустить множество игр, включая Crysis на средних настройках
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 Информации о консоли AYA Neo с момента ее анонса в сети появлялось уже множество. Это первая портативная игровая консоль с процессором AMD Ryzen. Разработка этой консоли началась задолго до того, как была объявлена серия Ryzen 5000 под кодовым названием Cezanne, следовательно, она основана на более старой архитектуре Renoir. Консоль оснащена 6-ядерным процессором AMD Ryzen 5 4500U с архитектурой ядер Zen2. Этот процессор Ryzen не имеет поддержки SMT, а значит у него всего 6 потоков.

 Консоль недавно начала поставляться первым клиентам и обозревателям. Первая выпущенная модель называется Aya Neo Founder и представляет собой специальную версию с полупрозрачным корпусом. Ожидается, что производитель внесет в устройство различные изменения до того, как оно выйдет на розничный рынок, поэтому должна рассматриваться как ранний образец, который может отличаться от готового продукта.

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 AYA Neo Founder также комплектуется 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 512 ГБ или 1 ТБ NVMe накопителем. Консоль оснащена IPS дисплеем с разрешением 1280 × 800 пикселей, это гарантирует, что интегрированная графика процессора Ryzen сможет обеспечить игровой процесс с частотой кадров выше 30 в большинстве игр. Батарея емкостью 47 Вт/ч может обеспечить до 6 часов работы, но в тяжелых играх автономность снижается до 2 часов.

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 Процессор AMD Ryzen 5 4500U оснащен графикой Radeon 6 Vega всего с 6 вычислительными блоками (384 потоковых процессора). Несмотря на такое небольшое количество ядер, этого на самом деле более чем достаточно для запуска различных эмуляторов и игр. Мощность графики ограничена всего 5 ваттами, вместо номинальных 15 Вт, что увеличивает время автономной работы до нескольких часов.

 Такие YouTube-каналы, как ETA PRIME или Taki Udon, выпустили свои первые видеоролик о консоли. Консоль может обеспечить приемлемую частоту кадров при разрешении 1280 × 800 с настройками графики от низких до средних.

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 Консоль Aya Neo будет конкурировать на рынке портативных игр с грядущими One Gx1 Pro и GDP Win3. Обе будут оснащены процессорами Intel Tiger Lake с графикой Xe. Если бы не очень высокая цена этих устройств,  то 2021 год мог бы стать первым годом, когда игры на интегрированной графике действительно стали популярными.

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Теги

amd ryzen ryzen 5 4500u aya neo
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