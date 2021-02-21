Появились первые тесты портативной игровой консоли AYA Neo на базе AMD Ryzen
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Информации о консоли AYA Neo с момента ее анонса в сети появлялось уже множество. Это первая портативная игровая консоль с процессором AMD Ryzen. Разработка этой консоли началась задолго до того, как была объявлена серия Ryzen 5000 под кодовым названием Cezanne, следовательно, она основана на более старой архитектуре Renoir. Консоль оснащена 6-ядерным процессором AMD Ryzen 5 4500U с архитектурой ядер Zen2. Этот процессор Ryzen не имеет поддержки SMT, а значит у него всего 6 потоков.
Консоль недавно начала поставляться первым клиентам и обозревателям. Первая выпущенная модель называется Aya Neo Founder и представляет собой специальную версию с полупрозрачным корпусом. Ожидается, что производитель внесет в устройство различные изменения до того, как оно выйдет на розничный рынок, поэтому должна рассматриваться как ранний образец, который может отличаться от готового продукта.
AYA Neo Founder также комплектуется 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 512 ГБ или 1 ТБ NVMe накопителем. Консоль оснащена IPS дисплеем с разрешением 1280 × 800 пикселей, это гарантирует, что интегрированная графика процессора Ryzen сможет обеспечить игровой процесс с частотой кадров выше 30 в большинстве игр. Батарея емкостью 47 Вт/ч может обеспечить до 6 часов работы, но в тяжелых играх автономность снижается до 2 часов.
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Процессор AMD Ryzen 5 4500U оснащен графикой Radeon 6 Vega всего с 6 вычислительными блоками (384 потоковых процессора). Несмотря на такое небольшое количество ядер, этого на самом деле более чем достаточно для запуска различных эмуляторов и игр. Мощность графики ограничена всего 5 ваттами, вместо номинальных 15 Вт, что увеличивает время автономной работы до нескольких часов.
Такие YouTube-каналы, как ETA PRIME или Taki Udon, выпустили свои первые видеоролик о консоли. Консоль может обеспечить приемлемую частоту кадров при разрешении 1280 × 800 с настройками графики от низких до средних.
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Консоль Aya Neo будет конкурировать на рынке портативных игр с грядущими One Gx1 Pro и GDP Win3. Обе будут оснащены процессорами Intel Tiger Lake с графикой Xe. Если бы не очень высокая цена этих устройств, то 2021 год мог бы стать первым годом, когда игры на интегрированной графике действительно стали популярными.
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