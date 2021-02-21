Изображения карты PowerColor Radeon RX 6900 XT Liquid Devil попали в сеть
Первые изображения видеокарты PowerColor Radeon RX 6900 XT Liquid Devil, в которой используется специальный водоблок EK, попали на просторы всемирной паутины благодаря порталу Videocardz. Линейка Liquid Devil нацелена на продвинутых пользователей, которые хотят по максимуму использовать мощь своего компьютера.
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На серию PowerColor Liquid Devil намекали еще в ноябре, когда была представлена серия Red Devil. Источник сообщает, что видеокарты PowerColor Radeon RX 6000 Liquid Devil будут представлены как в вариантах Radeon RX 6900 XT, так и Radeon RX 6800 XT..
Что касается самого дизайна, то пользователь получаете карту в форм-факторе двух слотов, которая имеет четыре выхода на дисплей: один HDMI, два DisplayPort и один USB Type-C. Карты имеют специальный водоблок EK, разработанный EKWB исключительно для серии Liquid Devil. Он оснащен большим логотипом PowerColor на передней панели и имеет акриловую переднюю панель, которая позволяет видеть охлаждающую жидкость, протекающую через него. Графические карты PowerColor Radeon RX 6900 XT и RX 6800 XT Liquid Devil также будут иметь собственный дизайн печатной платы, отличный от эталонного.
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Хотя еще не известны точные значения тактовых частот карты, похоже, они имеют ту же печатную плату, что и Red Devil, таким образом можно ожидать аналогичных значений для линейки Liquid Devil. Для снабжения энергией карты на плате распаяны три 8-контактных разъема питания. Интересным выглядит комплектация видеокарт, в комплект которых также войдут 3 отдельных красителя для охлаждающей жидкости и некоторые другие полезные мелочи. Ожидается, что видеокарты PowerColor Radeon RX 6900 XT и RX 6800 XT Liquid Devil будет выпущена на следующей неделе и, что не удивительно, будет стоить намного дороже, чем эталонные модели.
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