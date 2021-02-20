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По мере приближения даты запуска линейка процессоров Intel Rocket Lake-S все чаще появляется на страницах различных сайтов с утечками информации о новинках и их производительности. До сих пор подавляющее большинство пользователей компьютеров сходилось во мнении, что процессоры Intel лучше, чем их аналоги AMD с аналогичными характеристиками при одноядерных рабочих нагрузках. Однако, новые данные от Geekbench для процессора Intel Core i5-11600K, похоже, говорят об обратном, поскольку он не соответствует своему эквиваленту AMD.

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Известный инсайдер @TUM_APISAK наткнулся на упомянутую информацию, в которой демонстрируется результат тестирования чипа Intel Core i5-11600K в Geekbench. Судя по всему, он работает на штатной тактовой частоте 3,9 ГГц и набирает 1565 баллов в одноядерном тесте и 6220 баллов в многопоточной нагрузке. Беглый взгляд на результаты тестирования AMD Ryzen 5 5600X в Geekbench говорит нам, что в большинстве случаев ему удается набрать более 1600 и 7500 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.

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Хотя несколько разочаровывающий результат Intel Core i5-11600K в Geekbench можно отнести к тому, что это инженерный образец, более пристальный взгляд на тестовый стенд дает лучшее представление о том, почему он так плохо себя проявил. Процессор тестировался на материнской плате Gigabyte Z490 с 16 ГБ оперативной памяти с тактовой частотой 2133 МГц. Чипу Rocket Lake почти наверняка мешает медленная оперативная память, и, скорее всего, он будет работать гораздо лучше с более быстрыми модулями оперативной памяти, хотя, возможно есть другие причины столь низкого итогового результата.