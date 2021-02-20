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В прошлом году компания Microsoft заявила, что отказывается от функции проверки орфографии по умолчанию в Chromium с открытым исходным кодом, а в Edge был добавлен новый Windows Spellcheck API, который также был добавлен в Google Chrome в качестве дополнительной функции и, очевидно, ограничено Windows 10.

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Windows Spellchecker работает только в том случае, если пользователь включит экспериментальную функцию в меню Chrome, и он заменяет проверку орфографии Chromium Hunspell на встроенный в операционную систему API проверки орфографии.

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Но есть проблема. Встроенная в Windows 10 проверка орфографии могла перестать работать должным образом, если в редактируемом контенте, который содержит более 2000 символов, имеется большое количество орфографических ошибок. Если на такой странице щелкнуть правой кнопкой мыши слово с ошибкой, чтобы вызвать контекстное меню с предлагаемыми исправлениями, процесс рендеринга перестанет отвечать.

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Microsoft считает, что основная проблема заключается в том, что, если предложения еще не были извлечены и кэшированы, от процесса рендеринга к процессу браузера выполняется синхронный IPC, который не работает должным образом.

«Если средство проверки орфографии платформы все еще занято проверкой текста для всего содержимого, это может быть долгим ожиданием», - отметили в Microsoft. «Причина, по которой полнотекстовая проверка может занять много времени, заключается в том, что для всех слов с ошибками извлекаются предложения, даже если пользователь не сможет вызвать контекстное меню для их просмотра», - добавили в компании.

Для тех, кто не в курсе, Microsoft создала интеграцию Windows Spellcheck с инженерами Google в проекте Chromium, а Windows Spellcheck API работает в любом браузере Chromium.

В Microsoft Edge эта функция включена по умолчанию, и она лучше поддерживает URL-адреса, сокращения и адреса электронной почты.