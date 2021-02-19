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Обновление Windows 10 принесет новую функцию копирования и вставки файлов

Грядущее обновление ОС Windows 10 принесет новую функцию копирования и вставки
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 Предстоящее обновление функции операционной системы Windows 10 призвано улучшить «облачный буфер обмена» за счет поддержки нескольких функций, включая вставку текста, смайликов, GIF-файлов и многого другого. Помимо улучшений в облачном буфере обмена, Microsoft также тестирует новую функцию Центра действий, которая позволит предупреждениям Bluetooth оставаться на экране в течение нескольких дополнительных секунд.

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 Как вы, возможно, знаете, при нажатии клавиш Win + V открывается история буфера обмена в Windows 10. Экран истории буфера обмена позволяет закреплять часто вставляемые элементы, получать доступ к истории с помощью Ctrl + V и синхронизировать контент на всех компьютерах, если вы решите включить его.

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 Компания Microsoft сейчас тестирует новое обновление функций для истории буфера обмена Windows, которое позволит пользователям получить доступ к опции «вставить как обычный текст» рядом с существующими кнопками закрепления и удаления.

 По умолчанию Windows 10 позволяет вставлять текст с помощью сочетания клавиш «Ctrl + V», которое включает исходное форматирование. При использовании Microsoft Word, PowerPoint или любого другого приложения при вставке содержимого с веб-страницы или другого приложения с помощью сочетания клавиш всегда будет использоваться исходное форматирование (стиль текста, например полужирный, курсив, шрифт и т. д.).

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 В некоторых приложениях, таких как Microsoft Word, пользователи могут щелкнуть документ правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню и вставить как обычный текст (чистая вставка без форматирования).

 В версии 21H2 Windows 10 получит встроенную поддержку действия «вставить как обычный текст», это означает, что каждый пользователь, наконец, сможет вставлять тексты во все свои приложения без какого-либо странного форматирования.

 Чтобы использовать эту новую функцию, просто нужно открыть историю буфера обмена, нажав WIN + V и нажать на опцию «Вставить как обычный текст» под элементом. Это позволит тексту соответствовать форматированию исходного документа или приложения.

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 Кроме того, компания Microsoft добавила новую панель в историю буфера обмена, которая позволит пользователям вставлять GIF-анимацию, эмодзи и другие файлы. Это упростит пользователям вставку мультимедийного содержимого в WhatsApp, Messenger, электронные письма и т. д.

 В отчетах также говорится, что Microsoft работает над расширением истории буфера обмена на всех телефонах и планшетах с ОС Android с помощью приложения SwiftKey для клавиатуры.

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