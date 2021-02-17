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Компания Microsoft уже некоторое время делает ставку на прогрессивные веб-приложения (PWA), а недавно начала добавлять их в магазин приложений Windows 10.

Microsoft считает, что PWA вполне могут заменить некоторые приложения, и теперь работает над новыми функциями, которые улучшат общее впечатление от веб-приложений при использовании Google Chrome или Chromium Edge.

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В одном из комментариев о коде Chromium Microsoft отметила, что планирует включить поддержку обработчиков протоколов. Это позволит пользователям запускать веб-приложение, когда они щелкают гиперссылку в Chrome или Edge. Например, если пользователь нажмет на ссылку твита, браузер автоматически откроет веб-приложение Twitter.

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В другом предложении Microsoft отметила, что рассматривает новую функцию, которая поможет разработчикам создавать свои собственные веб-приложения с меньшим оверлеем, содержащим элементы управления окном (свернуть, развернуть/восстановить, закрыть) вместо существующей полноразмерной строки заголовка.

Microsoft также планирует решить проблемы конфиденциальности при использовании веб-приложений. В одном из предложений компания заявила, что хочет отложить обработку разрешений для приложений, работающих во время входа в ОС. Другими словами, Microsoft не хочет предоставлять разрешения сайту, пока пользователь не взаимодействует с ним.

В результате предстоящее обновление Chrome / Edge потребует, чтобы пользователь взаимодействовал со страницей перед предоставлением доступа ко всему, что требует разрешений, даже если эти разрешения были предоставлены сайту ранее. Например, коммуникационное приложение, скорее всего, запросит доступ к видеокамере и микрофону. Это изменение предотвратит непреднамеренную запись пользователя и т. д.

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В настоящее время Microsoft экспериментирует с этими функциями, и неясно, когда они будут добавлены в Edge и Chrome.