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Компания Motorola выпустила два новых смартфона серии Moto G. Moto G10 и Moto G30 поставляются с некоторыми интересными характеристиками по очень разумным ценам, при этом цена первого из них составляет 149,99 евро (182 доллара США), а второй стоит 179,99 евро (218 долларов США) за вариант с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

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Некоторые ключевые характеристики Moto G30 и Moto G10 идентичны. Во-первых, оба телефона оснащены 6,5-дюймовой IPS панелью разрешением HD+ (1600 x 720 пикселей). В более ранних отчетах предполагалось, что их экраны будут работать с частотой 90 Гц, но, похоже, это не относится к модели Moto G10. Кроме того, оба смартфона получают аккумулятор емкостью 5000 мАч. Moto G10 поддерживает зарядку мощностью 10 Вт, тогда как Moto G30 увеличивает этот показатель до 15 Вт. Варианты беспроводной связи включают Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 5.0, NFC. Также оба смартфона получили 3,5 мм аудиоразъем и порт USB Type-C. И Moto G10, и Moto G30 работают под управлением Android 11 из коробки.

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Moto G30 - это устройство с лучшими характеристиками. Он работает под управлением чипсета Qualcomm Snapdragon 662, может иметь до 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. Его задний модуль камер состоит из четырех датчиков: основного датчика на 64 Мп, сверхширокоугольного объектива на 8 Мп, датчика глубины на 2 Мп и макрообъектива на 2 Мп. 13-мегапиксельная селфи-камера расположена в каплевидном вырезе экрана. Смартфон имеет полностью пластиковый корпус и доступен в двух цветовых решениях: Phantom Black, Pastel Sky. Moto G10 работает под управлением менее мощного чипсета Qualcomm Snapdragon 460. Задний модуль камер также представлен четырьмя датчиками и во многом аналогичен таковому в Moto G30 за исключением основного 48-мегапиксельного датчика. Остальные три объектива аналогичны старшей версии смартфона. Селфи-камера также получила более простой датчик разрешением 8 мегапикселей.