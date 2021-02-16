Новый флагман Realme будет называться Realme GT и получит чипсет Snapdragon 888
реклама
По словам руководителя Realme, скоро у компании появится новый флагман. Есть предположения, что компания выпустит свой флагманский телефон нового поколения уже в марте. Это устройство будет поставляться с 5-нм процессором Snapdragon 888. Согласно последним сообщениям @DigitalChatStation, компания официально назовет этот телефон Realme GT. В настоящее время это устройство известно, как Realme Race, но это всего лишь кодовое имя, а не рыночное. Смартфон также станет первым в новой серии GT от Realme.
Кроме того, в утечке говорится, что Realme GT - игровой смартфон. Он может похвастаться высокой частотой обновления 160 Гц, сверхбыстрой зарядкой мощностью 125 Вт, а также очень тонким дизайном, несмотря на емкую батарею. По имеющимся данным, технология быстрой зарядки Realme GT мощностью 125 Вт использует решение с тремя параллельными зарядными потоками.
На прошлой неделе этот смартфон появился в базе данных TENAA, давая нам представление о том, чего ожидать. Изображения показывают, что Realme GT получит полноэкранный дизайн, как у большинства телефонов Realme. Качели регулировки громкости расположены на левой стороне Realme GT. На правой грани смартфона находится кнопка включения.
реклама
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОЖИДАЕМЫЕ ФУНКЦИИ REALME GT
Как уже было сказано, смартфон Realme GT получит чипсет Snapdragon 888, а значит будет поставляться с графическим процессором Adreno 660. Также предполагается наличие 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и варианты хранения с 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ встроенного накопителя. Realme GT оснащен 6,8-дюймовым дисплеем с разрешением 1440 x 3200 пикселей и соотношением сторон 20: 9.
Этот смартфон оснащен основной камерой на 64 Мп и двумя датчиками на 13 МП, а также светодиодной вспышкой. На лицевой стороне будет одиночная камера в левом верхнем углу с неизвестным пока разрешением.
В смартфоне будет батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 125 Вт. Ожидается, что Realme GT будет поставляться с оболочкой Realme UI 2.0 на базе Android 11 из коробки.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила