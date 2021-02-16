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Новый флагман Realme будет называться Realme GT и получит чипсет Snapdragon 888

Грядущий флагманский смартфон Realme получит название Realme GT
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 По словам руководителя Realme, скоро у компании появится новый флагман. Есть предположения, что компания выпустит свой флагманский телефон нового поколения уже в марте. Это устройство будет поставляться с 5-нм процессором Snapdragon 888. Согласно последним сообщениям @DigitalChatStation, компания официально назовет этот телефон Realme GT. В настоящее время это устройство известно, как Realme Race, но это всего лишь кодовое имя, а не рыночное. Смартфон также станет первым в новой серии GT от Realme.

 Кроме того, в утечке говорится, что Realme GT - игровой смартфон. Он может похвастаться высокой частотой обновления 160 Гц, сверхбыстрой зарядкой мощностью 125 Вт, а также очень тонким дизайном, несмотря на емкую батарею. По имеющимся данным, технология быстрой зарядки Realme GT мощностью 125 Вт использует решение с тремя параллельными зарядными потоками.

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 На прошлой неделе этот смартфон появился в базе данных TENAA, давая нам представление о том, чего ожидать. Изображения показывают, что Realme GT получит полноэкранный дизайн, как у большинства телефонов Realme. Качели регулировки громкости расположены на левой стороне Realme GT. На правой грани смартфона находится кнопка включения.

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 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОЖИДАЕМЫЕ ФУНКЦИИ REALME GT

 Как уже было сказано, смартфон Realme GT получит чипсет Snapdragon 888, а значит будет поставляться с графическим процессором Adreno 660. Также предполагается наличие 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и варианты хранения с 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ встроенного накопителя. Realme GT оснащен 6,8-дюймовым дисплеем с разрешением 1440 x 3200 пикселей и соотношением сторон 20: 9.

 Этот смартфон оснащен основной камерой на 64 Мп и двумя датчиками на 13 МП, а также светодиодной вспышкой. На лицевой стороне будет одиночная камера в левом верхнем углу с неизвестным пока разрешением.

 В смартфоне будет батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 125 Вт. Ожидается, что Realme GT будет поставляться с оболочкой Realme UI 2.0 на базе Android 11 из коробки.

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