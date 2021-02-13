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Мощность процессоров Intel Rocket Lake-S "T" серии ограничена 35 Вт. Эти процессоры часто можно увидеть во встроенных системах или мини-ПК, и они не предназначены для игровых систем. Однако, интересно посмотреть, насколько быстрым может быть чип Rocket Lake-S мощностью 35 Вт.

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Согласно странице результатов Geekbench, процессор Core i9-11900T имеет базовую частоту 1,5 ГГц, но может увеличивать её до 4,9 ГГц. Это почти на 400 МГц ниже, чем у грядущей флагманской модели Core i9-11900K из той же серии, за исключением увеличенного в 3,5 раза TDP. Также есть первая оценка процессора Core i7-11700, у которого TDP по умолчанию составляет 65 Вт. Оба процессора предлагают 8-ядерную и 16-поточную конфигурацию, но их базовые частоты различаются почти на 1 ГГц.

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Оба процессора тестировались на одной платформе с материнской платой ASUS ROG Maximus XIII Hero, основанной на чипсете Intel Z590.

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Процессор Core i9-11900T набрал 1717 баллов в одноядерном тесте, что уже выше, чем у любого процессора серии Ryzen 5000 в официальном рейтинге. Однако из-за ограниченного количества ядер этот 16-поточный чип не конкурент для процессоров AMD Zen3 с 24 или 32 потоками в многоядерном тестировании.

Между тем Core i7-11700 предлагает получил такой же результат в одноядерном тесте, но на 13% быстрее в многоядерном тесте. Интересно, что Core i7-11700K также на 13% быстрее в многоядерном режиме по сравнению с вариантом без K и на 5% быстрее в одноядерном. Все четыре 8-ядерных процессора Rocket Lake-S, перечисленные в таблице ниже, в одноядерном тесте быстрее, чем процессоры на базе AMD Zen3. Однако только варианты K достигают или превосходят многоядерную производительность 8-ядерного процессора Ryzen 7 5800X.

Ожидается, что в следующем месяце Intel представит свои 14-нм чипы на базе ядер Cypress Cove. И серии Core i9, и Core i7 будут иметь 8-ядерную и 16-поточную конфигурации, а серия Core i5 будет иметь только 6-ядерную и 12-поточную конфигурацию.

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