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Компания Intel представила поколение Tiger Lake в сентябре прошлого года, а в начале 2021 года эта серия будет дополнена процессорами Tiger Lake-H35. Компания уже сообщила, что к 11-му поколению H-серии в конечном итоге присоединятся более мощные 8-ядерные, 16-поточные процессоры, которые могут работать на частоте до 5 ГГц на нескольких ядрах.

Возглавляет линейку процессоров Intel Core i9-11980HK, обладающий восемью физическими ядрами и 16 потоками. Согласно отчету из Китая, этот чип сможет разогнаться до частоты 5 ГГц в двухъядерном режиме, что по большому счету является многоядерным режим, и выглядит неплохо, учитывая тепловой пакет процессора и его ориентацию на установку в ноутбуки. Однако при достижении такой частоты потребляемая мощность, вероятно, превысит тепловой пакет в 45 Вт.

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Кроме флагманского процессора с разблокированным множителем в линейку войдут Core i9-11900H с 8 ядрами и 16 потоками, Core i7-11800Hтакже с 8 ядрами и 16 потоками и Core i5-11400H, имеющий 6 ядер и 12 потоков. Согласно просочившейся дорожной карте компании Intel, процессоры Tiger Lake-H45 должны начать появляться до конца первого квартала текущего года.