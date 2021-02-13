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Facebook работает над умными часами и собственной мобильной операционной системой

Facebook готовит собственные умные часы и разрабатывает под них мобильную операционную систему
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 Facebook давно проявляет амбиции в области потребительского оборудования. Компания ранее потерпела неудачу в партнерстве с HTC по производству смартфонов. Сейчас, согласно The Information,  одна из ведущих социальных сетей мира усердно работает над умными часами под брендом Facebook и даже разрабатывает собственную мобильную операционную систему.

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 Хотя подробностей на данном этапе относительно мало, умные часы Facebook будут работать под управлением операционной системы Google Wear, по крайней мере, в ее первом воплощении. Естественно,  часы обеспечат поддержку обмена сообщениями, приложений для контроля здоровья и других фитнес-функций, но также могут поддерживать видеочат.

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 Новости о том, что Facebook разрабатывает собственную мобильную операционную систему, возможно, немного удивит. В настоящее время компания полагается на программное обеспечение Google в качестве основы, но, похоже, разработка собственной мобильной операционной системы для ее устройств дает большие преимущества. Apple остается лидером в области унификации собственного программного и аппаратного обеспечения в своих устройствах, и многие другие компании пытались последовать ее примеру, но в основном безуспешно. У Facebook есть обширные ресурсы, поэтому будет интересно посмотреть, сможет ли компания успешно реализовать свои планы.

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