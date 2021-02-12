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Байден займется проблемой нехватки чипов после лоббирования со стороны Intel и AMD

Президент США Джо Байден собирается заняться проблемой нехватки чипов после обращения к нему со стороны компаний Intel и AMD
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 Сегодня стало известно, что Президент США Байден, согласно новому заявлению пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, работает над тем, чтобы как можно скорее положить конец глобальной нехватке полупроводников.

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 По словам Псаки, администрация Байдена в настоящее время выявляет потенциальные узкие места в цепочке поставок полупроводников и активно работает вместе с ключевыми заинтересованными сторонами в отрасли и торговыми партнерами.

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 Наряду с этими обсуждениями Псаки сказал, что Байден также планирует подписать в ближайшие недели распоряжение, которое будет проводить всесторонний обзор проблем цепочки поставок для критически важных товаров, включая чипы.

 Этот шаг последовал за письмом, направленным Байдену ранее сегодня, которое было подписано генеральными директорами Intel, AMD и Qualcomm и в котором его администрация призывалась усилить поддержку производства чипов на собственной территории, так как и AMD, и Qualcomm в настоящее время полагаются на иностранных партнеров в производстве чипов.

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 «Наше технологическое лидерство находится под угрозой в гонке за превосходство в технологиях будущего, включая искусственный интеллект, 5G / 6G и квантовые вычисления», - говорится в письме.

 18 других генеральных директоров также подписали письмо, в котором указывалось, что доля США в производстве микросхем упала на 12% с 1990 года. Конкретные требования письма включают существенное финансирование стимулов для производства полупроводников в форме грантов и/или налоговые льготы.

 Помимо нехватки полупроводников, вполне возможно, что проблемы исходят от TSMC, поскольку компания недавно объявила, что при выделении новых мощностей будет отдавать приоритет автомобильной промышленности.

 Тем не менее, американская автомобильная промышленность также выиграет от более доступных поставок чипов, поскольку профсоюз United Auto Workers выпустил собственное заявление, в котором говорится, что он призывает администрацию Байдена и Конгресс разработать торговые и политические решения, которые гарантируют возвращение производства в США. Это заявление последовало за письмом от 19 января, которое профсоюз направил администрации Байдена с просьбой к президенту рассмотреть вопрос о том, чтобы убедить крупные предприятия по производству кремниевых пластин увеличить производство чипов для автомобилей..

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 Национальная безопасность в связи с этим также находится под вопросом, особенно с учетом роста торговой напряженности между США и Китаем в прошлом году. Хотя TSMC находится на Тайване, политическая ситуация между Тайванем и Китаем по-прежнему остается напряженной.

 Похоже, что большая часть лоббистского давления, с которым сталкивается администрация Байдена, сосредоточена на том, чтобы передать производство чипов в ведение американских компаний, также возможно, что решения Байдена могут поддержать работу предыдущей администрации с TSMC по строительству завода в Аризоне.

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