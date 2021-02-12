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Уже известно достаточно много информации о смартфоне Galaxy A52 5G, любезно предоставленной FCC, Samsung и SamMobile, Теперь вьетнамский блогер с YouTube The Pixel предоставили информацию о варианте 4G. Судя по всему, две версии смартфона Galaxy A52 будут иметь разные процессоры и дисплеи.

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Согласно информации The Pixel, смартфон Galaxy A52 4G будет базироваться на чипсете Snapdragon 720G, получит 8 ГБ оперативной памяти, встроенный накопитель объемом 128 ГБ и те же камеры, что и Galaxy M51. Напомню, что Samsung M51 оснащен основной камерой на 64 Мп, селфи-камерой на 32 Мп, сверхширокой камерой на 12 Мп и двумя датчиками на 5 Мп для макросъемки и расчета глубины сцены. Galaxy A52 4G также будет иметь аккумуляторную батарею емкостью 4500 мАч, который, по утверждению FCC, является аккумулятором от Galaxy S20 FE и поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью до 25 Вт.

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Более того, The Pixel утверждает, что у Galaxy A52 4G получит 6,5-дюймовый sAMOLED дисплей, но без поддержки высокой частоты обновления. В то время, как SamMobile утверждает, что Samsung оснастит 4G версию дисплеем с частотой 90 Гц , а 5G версию дисплеем с частотой 120 Гц. По имеющимся сведениям, Galaxy A52 4G будет доступен в четырех цветах по цене примерно 400 долларов США. The Pixel добавляет, что Samsung начнет продавать Galaxy A52 4G в последнюю неделю марта, но для разных рынков сроки выхода в продажу могут немного отличаться.