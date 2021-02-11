Nvidia вновь выводит на рынок RTX 2060 и GTX 1050 Ti на фоне нехватки графических карт
Когда производитель не можете поставить на рынок достаточное количество новейших и лучших видеокарт, то остается лишь воспользоваться наработками прошлого и выпустить в продажу старые бестселлеры. Компания Nvidia подтвердила ресурсу PCWorld, что усиленно поставляет запасы старых графических процессоров на архитектурах Turing и Pascal своим производственным партнерам, чтобы заново запустить GeForce RTX 2060 и GTX 1050 Ti. Этой мерой Nvidia надеется смягчить продолжающуюся острую нехватку видеокарт.
реклама
Речь идет о двух конкретных видеокартах GeForce: более новой GeForce RTX 2060 и четырехлетней GTX 1050 Ti. Легко понять, почему Nvidia выбрала вышеупомянутые модели, если взглянуть на последний обзор популярности видеокарт оборудования в Steam.
Несмотря на запуск в 2014 году, карта GeForce GTX 1050 Ti продолжает оставаться популярной среди геймеров по данным Steam. Видеокарта на базе архитектуры Pascal в настоящее время занимает второе место в чартах Steam с долей 7,07%. GeForce RTX 2060 находится на пятой позиции с охватом 3,72% пользователей.
Помимо того, что GeForce RTX 2060 и GTX 1050 Ti популярны среди геймеров, они произведены на более старых технологических процессах, а это означает, что их производство дешевле. Учитывая недавний слух о нехватке памяти GDDR6, GeForce RTX 1050 Ti несколько снизит спрос на GDDR6. Кроме того, две видеокарты GeForce не привлекательны для майнеров криптовалюты, поэтому более вероятно, что они попадут в руки обычного человека.
реклама
Напомню, что GeForce RTX 2060 и GTX 1050 Ti дебютировали по цене 349 и 139 долларов соответственно. Однако неясно, по каким ценам они будут продаваться сейчас. Оставшиеся в запасе продавцов карты GeForce RTX 2060 от различных производителей в настоящее время предлагаются по цене от 700 до 1200 долларов, а GeForce GTX 1050 Ti - от 200 до 700 долларов. Видеокарты сейчас есть в наличии у многих розничных продавцов, это означает, что пополнение запасов Nvidia уже началось. Однако не известно количество поставляемых видеокарт, а значит нельзя сказать наверняка об их конечной стоимости.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила