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Компания Commell представила одну из первых в отрасли материнских плат формата Pico-ITX с процессором Intel Tiger Lake-UP3 со встроенным графическим ядром Iris Xe. Крошечная плата Commell LP-179, не предназначенная для конкуренции с материнскими платами для ПК, создана в первую очередь для встраиваемых систем, но она также может позволить каждому желающему создать настольный компьютер сверхкомпактного форм-фактора (UCFF) с достойным четырехъядерным процессором и довольно продвинутым графическим процессором.

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Материнская плата Commell LP-179 изначально будет доступна с процессором Intel Core i7-1185G7E с четырьмя ядрами и восемью потоками с базовой частотой 1,8 ГГц и 4,4 ГГц в разгоне, кроме того, процессор имеет кеш объемом 12 Мб и встроенный графический процессор с 96 EU, а также обладать мощностью 15 Вт. Также будет предлагаться вариант попроще с двухъядерным процессором Celeron 6305E с частотой 1,8 ГГц, 4 МБ кэш-памяти и iGPU с 48 EU мощностью 15 Вт. Варианты платы с разными процессорами созданы для рынков премиум-класса и начального уровня соответственно. Система может комплектоваться оперативной памятью объемом до 32 ГБ стандарта DDR4-3200 с использованием одного модуля SO-DIMM имеет поддержку SSD M.2-2280 с интерфейсом PCIe 4.0 x4 и одного диска SATA.

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Крошечная плата LP-179 размером 100 × 72 мм имеет довольно приличные возможности для подключения различных устройств и выхода в Интернет, которые включают в себя слот M.2-2230 для адаптера Bluetooth и Wi-Fi, два порта GbE (2,5 GbE Intel I225-LM, GbE I219 -LM), два выхода на дисплей (один DisplayPort, один HDMI) и два порта USB 3.2 Gen 2 Type-A. Кроме того, внутренние разъемы Commell включают USB 2.0, RS232, аудио Realtek ALC262, SMBus,разъем для аккумулятора, LVDS или VGA.

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Материнские платы таких компаний, как Commell, редко доступны в рознице, но их еще можно заказать в магазинах, таких как Alibaba. Обычно подобные платы продаются вместе с корпусами Pico-ITX.