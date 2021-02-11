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Появилась информация, что компания Apple в сотрудничестве с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) разрабатывает усовершенствованные микро OLED-дисплеи на ранее неизвестном и секретном предприятии на Тайване. До появления этой технологии на потребительских устройствах еще далеко, но когда она появится, это должно привести к значительно более тонким экранам с более низким энергопотреблением.

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Источники, проинформированные по этому поводу, сообщили Nikkei Asia, что Apple планирует использовать дисплеи в будущих AR устройствах.

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Как поясняется в публикации, новый стандарт OLED дисплеев имеет отличную от установленных в телевизорах и смартфонах стеклянную подложку. Вместо этого они встраиваются непосредственно на те же самые подложки, на которых сделаны полупроводники, то есть пластины микросхемы. Это приводит к тому, что они получаются значительно меньше традиционных дисплеев и намного тоньше, а также снижается их энергопотребление. Данный факт открывает широкие перспективы их применения в различных носимых устройствах, таких как AR гарнитуры и, возможно, даже в устройствах смешанной реальности.

Nikkei отметил, что данные дисплеи заметно отличаются от дисплеев с технологией микро-светодиодов, которую также разрабатывает Apple. Ключевым мотивирующим фактором обоих проектов является снижение зависимости Apple от Samsung как поставщика дисплеев.

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Корпорации Apple не привыкать вести дела с TSMC. Контрактный производитель отвечает за поставку Apple процессоров, используемых в ее iPhone, а также помогает производить чипы на базе Arm для компьютеров Mac.

Источники утверждают, что проект микро-OLED находится на стадии пробного производства, а это означает, что массовое производство, вероятно начнется только через несколько лет.