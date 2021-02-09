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Доступность видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3000 серии "Ampere" была проблемой с самого момента ее выпуска. Высокий спрос в сочетании с недостаточным предложением вызвали серьезные нарушения в цепочке поставок и привели к увеличению рекомендованной производителем розничной цены графических процессоров. Сообщалось, что ситуация разрешится примерно в мае, когда NVIDIA рассчитывает уравновесить предложение и спрос. Однако, согласно недавнему отчету, это может быть не так. Alternate, европейский розничный торговец, работающий в Бельгии, Нидерландах и Германии, поговорил с NVIDIA о поставках видеокарт Ampere серии GeForce RTX 3000.

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По словам продавца, ситуация с картами такова, что их мало. Что касается карт по отдельности, то поставок флагманской GeForce RTX 3090 практически нет и продавец имеет всего несколько открытых заказов. GeForce RTX 3080 также мало, но на них имеется большое количество открытых заказов. GeForce RTX 3070 имеется несколько штук, но мало открытых заказов, а что касается RTX 3060 Ti, то этих карт также очень мало и умеренно большое количество открытых заказов. таким образом, если кто-то собирается купить карту, то шансы на успех будут при покупке RTX 3090 и RTX 3070, так как они не пользуются таким высоким спросом. С другой стороны, карты RTX 3080 и RTX 3060 Ti практически невозможно получить, поскольку у всех них большой список ожидания. Alternate говорит, что они работают по принципу «первым пришел - первым получил» при доставке карточек потребителям, поэтому, если покупателя нет в списке, то он вероятно, будете ждать еще дольше.

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Такая ситуация наблюдается практически по всему миру, а не только у конкретного ретейлера. Ожидается, что первый квартал будет особенно плох, такому развитию событий способствуют многие факторы. Одним из них станет празднование Китайского Нового года, который будет отмечаться 12 февраля, и фабрики будут закрыты на неделю или две. Это может вызвать очередной сбой в цепочке поставок, если NVIDIA не сможет предоставить достаточно графических чипов своим партнерам.