Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Известный инсайдер в области видеокарт NVIDIA под ником Kopite7Kimi, распространил слух, что ранее отложенная на неопределенный срок видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может выйти в продажу уже в апреле. Данная видеокарта разрабатывалась, как ответ компании NVIDIA на видеокарту AMD Radeon RX 6900 XT с лучшим соотношением цена/производительность. GeForce RTX 3080 Ti должна получить 20 Гб локальной памяти стандарта GDDR6X и, по слухам, пошла в разработку после запуска флагмана от AMD. Однако трудности с инвентаризацией, связанные не только с производством пластин от Samsung, но также с поставкой GDDR6X от Micron и задержками в логистических каналах, привели к тому, что NVIDIA решила отложить выпуск этой видеокарты.

реклама

По слухам, новая, переосмысленная видеокарта RTX 3080 Ti получит только 12 Гб памяти GDDR6X, что все равно является улучшением в сравнении с RTX 3080, которой досталось только 10 Гб памяти. Однако такой объем памяти означает, что карта должна иметь другую, более широкую, 384-битную шину памяти, что означает повышение производительности памяти, но также и увеличивает стоимости платы. Что касается других характеристик, то новинке приписывают наличие 80 включенных потоковых мультипроцессоров, что на 12 больше, чем у RTX 3080 с её 68 мультипроцессорами, и всего на 2 меньше, чем у флагманской видеокарты текущего поколения GeForce RTX 3090.