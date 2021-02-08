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Xiaomi представила 75-дюймовый телевизор Mi TV Q1 с панелью QLED 120 Гц и HDMI 2.1

Компания Xiaomi сегодня представила 75-дюймовый телевизор Mi TV Q1 с панелью QLED 120 Гц и поддержкой HDMI 2.1
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 Сегодня компания Xiaomi представила очередную новинку в линейке своих телевизоров. Представленная модель Mi TV Q1 имеет QLED экран размером 75 дюймов с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Кроме того, новинка может похвастаться наличием технологии Full Array Local Dimming, которая на этом телевизоре имеет 192 зоны затемнения. Это увеличило максимальную контрастность до 10000: 1. MI TV Q1 будет иметь панель со 100% цветовым пространством NTSC и 1,07 миллиардами цветов. Согласно спецификациям, предоставленным Xiaomi, телевизор получит 1024 градации цвета на канал RGB, это означает, что дисплей имеет разрядность 10 бит. Xiaomi подтвердила, что MI TV Q1 будет иметь сертификаты Dolby Vision, HDR10 + и HLG.

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 Новый телевизор Xiaomi отлично подойдет для любителей виртуальных баталий, так как имеет разъем HDMI 2.1 и поддержку ALLM (Auto Low Latency Mode), что должно обрадовать пользователей, которые смогли приобрести консоли следующего поколения на базе чипов AMD RDNA2. Сердцем Mi TV Q1 является однокристальная система MediaTek MT9611, созданная специально для установки в телевизоры.

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 MI TV Q1 поставляется с операционной системой Android TV 10. Такие приложения, как Netflix или Amazon Prime Video, будут предустановлены, а на пульте дистанционного управления будут специальные кнопки для этих приложений.

 Интересно, что телевизор имеет встроенный микрофон с диапазоном действия до 3 метров, который будет поддерживать команды Google Assistant и Amazon Alexa. Эта «функция» может быть отключена физически с помощью специального переключателя в нижней части экрана.

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 Xiaomi MI TV Q1 выйдет 10 марта в Европе. Компания предложит ограниченную продажу первых 30 единиц по специальной цене 999 евро. Розничная цена остальных телевизоров будет установлена на уровне 1299 евро, что является очень хорошей ценой для такого большого QLED-телевизора с поддержкой технологии HDMI 2.1.



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