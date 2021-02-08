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Обновление Windows 10 KB4598291 исправляет ряд ошибок, но вызывает другие проблемы

Вышедший недавно патч Windows 10 KB4598291 исправляет несколько предыдущих багов системы ошибку, но также приводит к другим проблемам у ряда пользователей
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 Несколько дней назад Windows 10 получила накопительное обновление KB4598291, которое исправляет множество ошибок, включая некоторые функции, нарушенные октябрьским обновлением 2020 года, такие как переключатель приложений Alt-Tab и диспетчер учетных данных Windows.

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 Эти ошибки в течение некоторого времени негативно влияли на пользователей с обновлением October 2020 Update, и большинство проблем были наконец решены. Стоит обратить внимание, что Windows 10 KB4598291 на самом деле является предварительным обновлением для предстоящего Patch Tuesday, и не является обязательным.

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 Другими словами, пользователю нужно будет воспользоваться опцией «Просмотреть дополнительные обновления» на панели Windows Update, чтобы загрузить и установить обновление. В противном случае  пользователь получит исправления в следующем выпуске Patch Tuesday.

 В дополнение к вышеупомянутым исправлениям ошибок, это дополнительное накопительное обновление также включает исправление проблемы, которая вызывает ошибки ESENT 642. ESENT - это DLL в Windows и технология хранения данных, которая поддерживает различные части операционной системы.

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 В отчетах пользователей говорилось, что таинственная ошибка вызывала проблемы с производительностью и сбои для некоторых систем Windows 10. Впервые о проблеме было сообщено, когда было запущено обновление May 2020 Update, а инсайдеры упомянули о ней почти год назад. Согласно предварительному тестированию проблема с предупреждениями «ESENT 642» наконец-то решена в этом дополнительном обновлении.

 Но не обошлось без ложки дёгтя в новом патче. Согласно нескольким сообщениям в Центре отзывов, необязательное обновление не удается установить у некоторых пользователей с сообщением об ошибке.

 "Сбой происходит, когда обновление почти завершено на 100%, затем появляется сообщение о том, что оно не может установить обновление, и начинается удаление файлов и восстановление до текущей установки. Я ненадолго приостановил обновления, но активировал обновления вчера. Общее количество попыток установки составляет около 5 или более за последнюю неделю или около того", - отметил один пользователь в сообщении Центра отзывов.

 Кроме того, некоторые пользователи сообщили, что KB4598291 приводит к вылетам игр на основе DirectPlay.

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 "При запуске у меня вылетало несколько 3D-игр, включая World of Warcraft. После удаления обновления игры и приложения возвращаются в рабочее состояние", -сообщает один из пользователей. Другие также сообщали о проблемах с World of Warcraft и другими играми.

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