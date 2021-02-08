Обновление Windows 10 KB4598291 исправляет ряд ошибок, но вызывает другие проблемы
Несколько дней назад Windows 10 получила накопительное обновление KB4598291, которое исправляет множество ошибок, включая некоторые функции, нарушенные октябрьским обновлением 2020 года, такие как переключатель приложений Alt-Tab и диспетчер учетных данных Windows.
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Эти ошибки в течение некоторого времени негативно влияли на пользователей с обновлением October 2020 Update, и большинство проблем были наконец решены. Стоит обратить внимание, что Windows 10 KB4598291 на самом деле является предварительным обновлением для предстоящего Patch Tuesday, и не является обязательным.
Другими словами, пользователю нужно будет воспользоваться опцией «Просмотреть дополнительные обновления» на панели Windows Update, чтобы загрузить и установить обновление. В противном случае пользователь получит исправления в следующем выпуске Patch Tuesday.
В дополнение к вышеупомянутым исправлениям ошибок, это дополнительное накопительное обновление также включает исправление проблемы, которая вызывает ошибки ESENT 642. ESENT - это DLL в Windows и технология хранения данных, которая поддерживает различные части операционной системы.
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В отчетах пользователей говорилось, что таинственная ошибка вызывала проблемы с производительностью и сбои для некоторых систем Windows 10. Впервые о проблеме было сообщено, когда было запущено обновление May 2020 Update, а инсайдеры упомянули о ней почти год назад. Согласно предварительному тестированию проблема с предупреждениями «ESENT 642» наконец-то решена в этом дополнительном обновлении.
Но не обошлось без ложки дёгтя в новом патче. Согласно нескольким сообщениям в Центре отзывов, необязательное обновление не удается установить у некоторых пользователей с сообщением об ошибке.
"Сбой происходит, когда обновление почти завершено на 100%, затем появляется сообщение о том, что оно не может установить обновление, и начинается удаление файлов и восстановление до текущей установки. Я ненадолго приостановил обновления, но активировал обновления вчера. Общее количество попыток установки составляет около 5 или более за последнюю неделю или около того", - отметил один пользователь в сообщении Центра отзывов.
Кроме того, некоторые пользователи сообщили, что KB4598291 приводит к вылетам игр на основе DirectPlay.
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"При запуске у меня вылетало несколько 3D-игр, включая World of Warcraft. После удаления обновления игры и приложения возвращаются в рабочее состояние", -сообщает один из пользователей. Другие также сообщали о проблемах с World of Warcraft и другими играми.
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