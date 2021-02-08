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Благодаря предложениям, размещенным на Github Microsoft, есть возможность получать представление о том, что стоит ожидать в будущем от Windows 10 и ее приложений. Отчеты предполагают, что к концу года общий интерфейс существенно изменится, и новые улучшения также появятся в собственных приложениях с WinUI 3.

Например, в одном из предложений Microsoft отметила, что она также рассматривает возможность использования нового дизайна информационной панели (предупреждения / всплывающие окна). В рамках обновлений Microsoft планирует изменить цвет фона до обычных цветов и удалить границу кнопки закрытия, когда она не выделяется курсором.

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Компания также добавляет рамку в 1 пиксель вокруг всего окна предупреждения с поддержкой закругленных углов, как показано на скриншоте ниже:

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В дополнение к окну предупреждения планируется обновить цвета и границы элемента управления текстом. Кнопки внутри текстовых элементов управления также получат закругленные углы, включая кнопку закрытия, поле AutoSuggest, кнопку поиска и кнопку пароля.

В частности, похоже, что приложения для Windows 10 получат максимальную выгоду от небольшого обновления пользовательского интерфейса, которое включает в себя закругленные углы и новые цвета.

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Ожидается, что настройки Windows 10 и другие важные страницы также получат аналогичные улучшения с долгожданным обновлением Sun Valley.

Microsoft тестирует закругленные углы в собственном окне приложения, и кнопки в приложении «Настройки» также получат аналогичные улучшения.

Этот новый интерфейс намного более современный, чем существующие устаревшие компоненты в Windows 10, но это только предварительные планы, которые не обязательно означают, что операционная система получит именно такие изменения. Планы всегда подлежат корректировке, и эти экспериментальные изменения могут быть также пересмотрены перед выходом окончательной версии.