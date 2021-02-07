Смартфон HUAWEI Mate X2 получит внутренний складной дисплей
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На этой неделе компания Huawei официально объявила, что 22 февраля проведет конференцию по запуску нового продукта. И, что более важно, на этом мероприятии она представит новое поколение смартфона со складным экраном Huawei Mate X2.
Недавно Huawei предоставила более подробную информацию об устройстве. Из международного рекламного плаката видно, что в телефоне будет иметь внутренний складной дисплей, а камеры смартфона разработаны совместно с Leica. В сочетании с предыдущими патентами на новый смартфон Huawei со складным экраном, можно предположить, что устройство получит значительно меньшую складку.
Последние официальные данные Huawei показывают, что новый смартфон со складным экраном Huawei Mate X2 заменит предыдущее решение с откидным дисплеем в Mate X и Mate Xs. Вместо этого он будет использовать новейший метод складывания внутрь. Генеральный директор Huawei Юй Чэндун также выразил свое одобрение новому флагману. Он также сказал, что новый флагман возглавит линейку смартфонов в новом форм-факторе в будущем.
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Что касается характеристик, то поставщиками экранов стали Samsung и BOE. Основной экран получит размер 8,01 дюймов в разложенном положении с разрешением 2480 × 2200 пикселей. Внешний вторичный экран будет иметь размер 6,45 дюйма с разрешением 2700 × 1160 пикселей.
Работать новинка будет на новейшем процессоре Huawei Kirin 9000 собственной разработки. Телефон также получит четыре камеры разрешением 50, 16,12 и 8 мегапикселей, включая перископический телеобъектив и поддержку 10-кратного гибридного зума. Встроенная аккумуляторная батарея имеет емкость 4400 мАч, а размер корпуса составляет 161,8 × 145,8 × 8,2 мм.
Стоимость устройства пока не известна, но как и другие подобные смартфоны, получит ценник значительно превышающий 1000 долларов.
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