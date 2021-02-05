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Согласно недавнему отчету Gartner, продажи смартфонов на мировом рынке в 2021 году достигнут 1,5 миллиарда единиц. Что на 11,4% больше в годовом исчислении, чем в прошедшем 2020 году. Аншул Гупта, старший директор по исследованиям Gartner, сказал, что, поскольку потребители должны были сократить свои расходы на смартфоны в 2020 году, это приведет к увеличению продаж в 2021 году. Запоздалый ответ потребителей на замену смартфонов и большого количества недорогих мобильных телефонов 5G также будет способствовать продажам мобильных телефонов в этом году. Gartner считает, что продажи телефонов в этом году будут сопоставимы с 2019 годом.

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Статистика агентства показывает, что мировые продажи смартфонов в 2019 году составили 1,54 миллиарда единиц. В 2020 году это значение упало примерно до 1,38 миллиарда единиц. В разрезе стран и регионов объем продаж смартфонов на китайском рынке в 2020 году достигнет 368 миллионов единиц. В этом году Gartner считает, что на китайский рынок телефонов будет поставлено более 400 миллионов единиц. В прошлом году продажи смартфонов в Северной Америке составили около 136 миллионов единиц. В этом году он вырастет до 150 миллионов.

Что касается мобильных телефонов с поддержкой сетей 5G, статистика показывает, что в 2020 году во всем мире было продано 213 миллионов мобильных телефонов поколения 5G. В 2019 году на рынок поступило только 16,7 миллиона смартфонов 5G. Это связано с тем, что по состоянию на 2019 год для покупки было доступно не так много телефонов 5G.

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Согласно исследованию, в этом году продажи китайских телефонов 5G с ценой в 200 долларов и ниже вырастут. В 2021 году мировые продажи мобильных телефонов 5G увеличатся на 35% до 559 миллионов единиц; Ожидается, что доля рынка мобильных телефонов 5G в Китае достигнет 59,5%.