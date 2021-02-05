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Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь только что анонсировал появление нового флагманского смартфона стоимостью 10000 юаней (около 1548 долларов США), который может иметь фронтальную камеру под экраном. Однако патентная заявка, обнаруженная порталом LetsGoDigital, предполагает, что китайская компания может вернуться к идее выпуска смартфона с выемкой в экране.

Между прочим, этот патент напоминает еще один патентный образец, который голландский веб-сайт обнаружил в конце прошлого года, который описывал смартфон с круговым дисплеем, как у Mi Mix Alpha, но с большим выдвижным корпусом камеры. В конечном итоге Xiaomi отменила серийный выпуск Mi Mix Alpha после демонстрации его в 2019 году. Тем не менее, два патента предполагают, что Xiaomi продолжает повторять дизайн Mi Mix Alpha, и загадочное устройство стоимостью 1548 долларов США может стать его следующей версией.

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Однако, многие могут быть не в восторге от такого размера челок. С одной стороны, патент Xiaomi напоминает нам о последних iPhone, которые намного больше, чем альтернативные решения, имеющиеся в современных смартфонах на базе Android. С другой стороны, выемка врезается в закругленный экран, который был бы основным преимуществом любого Mi Mix Alpha. В конечном итоге решение с выдвигающимся блоком камер выглядит более элегантно.

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Вероятнее всего в будущем Mi Mix Alpha будет иметь камеры под экраном, поскольку появление более зрелых технологий с подобным расположением выглядит намного привлекательней. Стоит однако учитывать, что это всего лишь патент, не к чему не обязывающий компанию, поэтому выход подобного устройства имеет полное право никогда не воплотиться в конечном продукте.