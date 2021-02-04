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Похоже, что официальный выход в продажу видеокарт GeForce RTX 3060 постепенно приближается. Первые два розничных продавца, у которых, похоже, один и тот же владелец, уже предлагают карты RTX 3060 производства Zotac в Сербии. Согласно их сайтам, карты уже есть в наличии и их можно купить. Однако информации о том, можно ли их получить или придется ждать официальной даты выхода пока нет.

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Оба предложения относятся к видеокартам линейки Zotac Twin Edge OC и стоят 79 990 сербских динаров , что примерно равняется 815 долларам США. Это, конечно, значительно выше, чем рекомендованная производителем розничная цена GeForce RTX 3060, составляющая 329 долларов США.

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Видеокарта Zotac RTX 3060 Twin Edge OC под номером ZT-A30600H-10M оснащена системой охлаждения с двумя вентиляторами и выдержанна в черно-серой цветовой гамме. Эта видеокарта также будет доступна без заводского разгона, но продаваемая модель имеет повышенную тактовую частоту до 1807 МГц без изменений скорости памяти. За питание карты отвечает единственный 8-контактный разъем. Набор выводов выглядит стандартно и представлен тремя коннекторами DisplayPort и одним HDMI. Напомню, что самая младшая из видеокарт компании Nvidia текущего поколения GeForce RTX 3060 основана на графическом процессоре GA106-300, включающем 3584 ядер CUDA. Данная модель станет первой в текущей линейке видеокарт на архитектуре Ampere, которая получит 12 ГБ локальной памяти стандарта GDDR6, что на треть больше, чем у старшей RTX 3060 Ti.

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 должна быть официально выпущена в конце февраля. Компания NVIDIA еще не подтвердила точную дату, но ожидается, что образцы для обзоров профильными интернет ресурсами будут отправлены уже 19 февраля.