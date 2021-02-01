Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

GALAX представила серию GeForce RTX 3090 Hall of Fame с тактовой частотой до 1905 МГц

Сегодня компания GALAX представила серию флагманских видеокарт GeForce RTX 3090 Hall of Fame, тактовая частотой которых достигает 1905 МГц
[ ] для раздела Блоги
2
RTX 3080 в наличии но цена вдвое выше ожидаемой
Еще одна RTX 3080 и даже дешевле
Несколько видов RTX 3070 в продаже - смотрим цены
RTX 2070 Super - цена супер
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

 Буквально через день после публикации тизера грядущей флагманской серии HOF компания GALAX официально представляет видеокарты. Модели HOF получили конструкцию системы охлаждения с тремя вентиляторами, два из которых имеют диаметр 102 мм, а третий - 92 мм, алюминиевый кожух, освещаемым RGB-подсветкой. Почти все выпущенные сегодня карты оснащены HOF Panel III, представляющей собой 4,3-дюймовый цветной дисплей с разрешением 480 × 272 пикселей. Он связывается с системой через USB и оснащен большой короной, которая имеет подсветку RGB. Некоторые производители уже выпускали графические карты с дисплеями, но на данный момент это пока самый большой экран на видеокартах. Однако, компания Galax предусмотрела ситуацию, когда некоторым пользователям дисплей просто не нужен, поэтому он имеет съемную конструкцию, прикреплен к карте магнитами и может быть удален в любой момент.

анонсы и реклама
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
RTX 3090 - цены пошли вниз
RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

 Сегодня Galax выпускает шесть видеокарт, оснащенных одной и той же печатной платой, но различающихся комплектацией и их тактовой частотой. Базовая модель имеет тактовую частоту до 1815 МГц, которая  устанавливается через программное обеспечение, а по умолчанию составляет 1800 МГц. Эта модель поставляется со специальным держателем для поддержки видеокарты и исключения ее деформации под собственным весом и перчатками Galax, однако у нее нет дисплеяHOF Panel III. Версия HOF Premium имеет те же тактовые частоты и комплект, но будет поставляться с панелью.

реклама

 Старшие модели работают на частоте выше 1875 МГц. Версия Limited Edition - это, по сути, самая быстрая модель, предлагаемая компанией Galax на глобальном веб-сайте, однако на китайском рынке есть еще версия OC Lab Edition, которая буквально берет корону первенства по производительности у любой модели GeForce RTX 3090, предлагаемой до сих пор любым из производителей. Модель OC Lab Edition имеет тактовую частоту в разгоне 1905 МГц в режиме Performance (карта имеет переключатель Performance и Silent  в BIOS). Galax China указывает TGP для этой модели, который по умолчанию составляет 460 Вт, но может быть дополнительно увеличен до 500 Вт. Кроме того, для данной модели Galax рекомендует источник питания мощностью 1000 Вт.

 Серия видеокарт GALAX HOF основана на 12-слойной белой печатной плате премиум-класса, что является эксклюзивной особенностью бренда, а также оснащена подсистемой питания по схеме 14 + 8 + 4 фаз. Для того, чтобы поддерживать видеокарты в стабильном режиме при высоких нагрузках, все они оснащены тремя  8-контактными разъемами питания.

реклама


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia видеокарты geforce geforce rtx 3090 galax nvidia ampere nvidia geforce hall of fame видеокарты nvidia hof
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Quantum Mesh
3
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
14
Assassin's Creed Valhalla – тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-4000 G.Skill Trident Z Royal (F4-4000C17D-16GTRSB) объемом 16 Гбайт
57
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 3500X & Radeon RX 5600 XT
14
Обзор и тестирование процессорных СЖО be quiet! Pure Loop 280 и be quiet! Pure Loop 360
23
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
20
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
37
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
37
Битва процессоров: Ryzen 3 3100 VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
19

Интересные материалы

Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
27 января 2021 37
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super и Athlon 240GE & Radeon RX 570
21 января 2021 26
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
26 января 2021 37
Обзор и тестирование процессорных СЖО be quiet! Pure Loop 280 и be quiet! Pure Loop 360
28 января 2021 23
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-4000 G.Skill Trident Z Royal (F4-4000C17D-16GTRSB) объемом 16 Гбайт
30 января 2021 57
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
20 января 2021 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

49 смартфонов Xiaomi получат глобальную прошивку MIUI 12.5
14
HUAWEI завершила жизненный цикл для 18 актуальных смартфонов 2018-2019 годов – подробности и список
12
«Американские горки продолжаются» – крупные держатели Биткоина опустошают кошельки инвесторов
6
AMD выпустит бюджетную видеокарту Radeon RX 6700 для конкуренции с GeForce RTX 3060
53
Выбираем самую быструю недорогую видеокарту – Radeon 580 и GeForce 1660S VS майнеры от Benchmark
24
Xiaomi Redmi Note 8 Pro продолжает дешеветь – 64 Мп камера, быстрый процессор с NFC со скидкой 16%
9
Предприимчивая покупательница PlayStation 5 наказала злоумышленника и вернула деньги
17
Видеокарта Intel DG1 изучена энтузиастом — ожидаемая производительность на уровне GeForce GT 1030
32
Microsoft назвала срок выхода нового крупного обновления Windows 10
7
Самый богатый человек в мире назвал свои любимые игры – среди них только известнейшие тайтлы
32
Статистика Epic Games Store пока не говорит об успешном будущем платформы
15
NVIDIA вернула видеокарты GeForce RTX 3000FE в магазины и пообещала не сворачивать продажи
13
Видеокарты AMD неспособны противостоять NVIDIA в игре Medium в режиме трассировки лучей
118
Против Steam подан иск - монополия ценообразования на игры не нравится разработчикам
9
AMD вслед за NVIDIA передаст производство чипов для видеокарт южнокорейской Samsung
56
Core i9-11900K занял первое место в одноядерном игровом тесте Passmark - разрыв 7% с Ryzen 7 5800Х
25
Илон Маск спровоцировал рост Bitcoin на 8 000$
31
Работа SpaceX приостановлена - началось расследование взрыва Starship
26
Фото полноценного чипа GA106-400 с 3840 ядрами CUDA — он должен был стать основой GeForce RTX 3060
7
Facebook считает, что новая iOS 14 от Apple может подорвать их бизнес
9

Популярные статьи

Умные часы Amazfit GTR 2: новый фаворит среди недорогих флагманов
10
Assassin's Creed Valhalla – тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
4
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
14
Краткий обзор игр серии Styx: последний ассасин
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Quantum Mesh
3

Сейчас обсуждают

Мимокрокодил
15:09
Зеленский как пример.
Евросоюз получит чипы для автомобилей от TSMC в обмен на вакцины – заказы AMD могут быть передвинуты
ахахах
15:08
я на юмористическом сайте одном про онального узнал весь расклад
Медведев подтвердил готовность России к отключению от глобального Интернета
Yurnelo
15:07
Геи же как-то живут в 50.
Медведев подтвердил готовность России к отключению от глобального Интернета
intel fan
15:07
рейтинги Ethereum'а они покорять будут в основном, а не 3дмарк
GALAX представила GeForce RTX 3090 HOF — видеокарта уже покоряет рейтинги 3DMark
LordTornado
15:07
https://www.youtube.com/watch?v=SRARPdrTUp0&ab_channel=SemenSemenych
Медведев подтвердил готовность России к отключению от глобального Интернета
McArcher
15:07
Полностью согласен. Из продажи исчезли не только видеокарты, но и мощные блоки питания и хорошие модули памяти. Если летом будет такая же фигня, то придётся продавать комп на запчасти.
NVIDIA вернула видеокарты GeForce RTX 3000FE в магазины и пообещала не сворачивать продажи
Renegade1979
15:06
Никто не удивился, что это дословный перевод лозунгов кайзеровского Рейха (Für Gott, Keiser und Faterland! Gott mit uns!)
Медведев подтвердил готовность России к отключению от глобального Интернета
Алексей Носков
15:03
А что помешает майнерам скупить эти видюхи?
Опубликовано изображение графического процессора NVIDIA GA106-400
Alex23
15:02
Серьезно Кисель и Соловей и прочие прoпагандоны, верят в то что говорят? Думаю как запахнет жареным по настоящему, все cдристнут в Европу и США к детям. А потом выпустят книги как их Российская власть...
Медведев подтвердил готовность России к отключению от глобального Интернета
Renegade1979
15:02
Эта проблема, опять же, решается тем, что будут бомбить Воронеж.
Медведев подтвердил готовность России к отключению от глобального Интернета
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем