Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Буквально через день после публикации тизера грядущей флагманской серии HOF компания GALAX официально представляет видеокарты. Модели HOF получили конструкцию системы охлаждения с тремя вентиляторами, два из которых имеют диаметр 102 мм, а третий - 92 мм, алюминиевый кожух, освещаемым RGB-подсветкой. Почти все выпущенные сегодня карты оснащены HOF Panel III, представляющей собой 4,3-дюймовый цветной дисплей с разрешением 480 × 272 пикселей. Он связывается с системой через USB и оснащен большой короной, которая имеет подсветку RGB. Некоторые производители уже выпускали графические карты с дисплеями, но на данный момент это пока самый большой экран на видеокартах. Однако, компания Galax предусмотрела ситуацию, когда некоторым пользователям дисплей просто не нужен, поэтому он имеет съемную конструкцию, прикреплен к карте магнитами и может быть удален в любой момент.

анонсы и реклама RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3090 - цены пошли вниз RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Сегодня Galax выпускает шесть видеокарт, оснащенных одной и той же печатной платой, но различающихся комплектацией и их тактовой частотой. Базовая модель имеет тактовую частоту до 1815 МГц, которая устанавливается через программное обеспечение, а по умолчанию составляет 1800 МГц. Эта модель поставляется со специальным держателем для поддержки видеокарты и исключения ее деформации под собственным весом и перчатками Galax, однако у нее нет дисплеяHOF Panel III. Версия HOF Premium имеет те же тактовые частоты и комплект, но будет поставляться с панелью.

реклама

Старшие модели работают на частоте выше 1875 МГц. Версия Limited Edition - это, по сути, самая быстрая модель, предлагаемая компанией Galax на глобальном веб-сайте, однако на китайском рынке есть еще версия OC Lab Edition, которая буквально берет корону первенства по производительности у любой модели GeForce RTX 3090, предлагаемой до сих пор любым из производителей. Модель OC Lab Edition имеет тактовую частоту в разгоне 1905 МГц в режиме Performance (карта имеет переключатель Performance и Silent в BIOS). Galax China указывает TGP для этой модели, который по умолчанию составляет 460 Вт, но может быть дополнительно увеличен до 500 Вт. Кроме того, для данной модели Galax рекомендует источник питания мощностью 1000 Вт.

Серия видеокарт GALAX HOF основана на 12-слойной белой печатной плате премиум-класса, что является эксклюзивной особенностью бренда, а также оснащена подсистемой питания по схеме 14 + 8 + 4 фаз. Для того, чтобы поддерживать видеокарты в стабильном режиме при высоких нагрузках, все они оснащены тремя 8-контактными разъемами питания.

реклама



