TSMC увеличит производство чипов для автомобилей в обмен на вакцину от COVID-19
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Производитель микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) согласился производить автомобильные процессоры в ускоренном режиме. Решение TSMC было принято после того, как правительства многих стран обратились к тайваньским властям с просьбой производителя микросхем увеличить выпуск этих чипов, поскольку глобальная нехватка процессоров начинает превращаться в препятствие на пути восстановления экономики стран, в которых находятся производители автомобилей, пострадавшие от дефицита.
Министр экономики Тайваня Мэй-Хуа Ван созвала встречу, в которой участвовали представители Германии, TSMC и других полупроводниковых компаний, а также декан Тайваньского института экономических исследований, чтобы обсудить дефицит и то, как Германия и другие страны могут помочь Тайваню в обмен на предоставление вышеупомянутых чипов.
Встреча состоялась в начале этой недели в среду, и ключевым вопросом повестки дня было то, как страны, включая Германию, могут помочь острову в обмен на согласие TSMC увеличить выпуск автомобильных чипов. В частности, участники подчеркнули необходимость для Тайваня закупить вакцины от продолжающейся пандемии и могут ли государства помочь острову в этом отношении.
После этого декан Тайваньского института экономических исследований заявил, что он уже ведет переговоры с TSMC и что производитель чипов согласился сотрудничать, чтобы предоставить чипы в обмен на вакцины. Впоследствии TSMC подтвердила, что ускорит процесс производства автомобильных чипов, и это подтверждение поступило вскоре после того, как во вторник Nikkei Asian Review сообщил о втором предполагаемом повышении цен.
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Источники сообщают, что для того, чтобы привести свое предложение в соответствие с возросшим спросом на автомобильные чипы, TSMC будет использовать то, что в отрасли называется Super Hot Run. Эта практика находится на вершине трехуровневого производственного подхода, с двумя другими подходами, в порядке убывания - горячая и нормальная.
Практика Super Hot Run при изготовлении микросхем нечасто применяется в данном секторе производства, поскольку сопряжена с рядом рисков. Некоторые из них включают падение выхода продукции, возможное повреждение оборудования и значительное увеличение затрат, которые компании, заказывающие продукцию, должны делить с производителем.
Кроме того, демонстрируя сложность производства микросхем, несмотря на то, что TSMC согласилась участвовать в Super Hot Run, весь процесс займет не менее трех месяцев, чтобы произвести чипы для поставки автопроизводителям. Подобный шаг вынудит TSMC отложить некоторые из своих существующих заказов на микросхемы. Источники не предоставляют подробностей о конкретных клиентах, которые могут столкнуться с задержкой их заказов, и получение этой информации из TSMC также невозможно, поскольку компания не дает публичных комментариев по отдельным клиентам.
Многие могут задаться вопросом о том, как это отразится на производстве чипов для компьютеров, смартфонов и другой электроники, не связанной с автомобилями. По данному поводу, вероятно, не стоит беспокоиться, учитывая характер автомобильных чипов и тот факт, что они редко производятся с использованием передовых технологических узлов, таких как 5-нм техпроцесс, используемый , например, компанией Apple для процессоров линейки iPhone. Маловероятно, что последние чипы от Apple или Advanced Micro Devices пострадают, если конечно TSMC также не отвлечет персонал от производственных мощностей, предназначенных для этих клиентов.
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