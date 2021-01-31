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2020 год определенно был одним не самым плодотворным для компании HMD Global. Бренд, стоящий за возрождением Nokia, выпустил всего пару мобильных телефонов в прошлом году из-за глобальной пандемии. Многие также ожидали появления флагманского смартфона от Nokia, но, к сожалению, устройство еще не увидело свет. Учитывая отсутствие официальной информации, не известно, есть ли у бренда реальные планы на Nokia 9.3 PureView. Несмотря на сложный прошедший год, HMD готова к наступившему 2021 году и надеется на более успешную деятельность в плане выпуска смартфонов. Судя по всему, телефон Nokia 2.5 будет одним из первых устройств этого года.

Финский бренд анонсировал Nokia 2.4 в сентябре 2020 года, и можно было подумать, что скоро появится преемник этого устройства, но, похоже, это не так. Как уже было подтверждено HMD Global, у нее нет четкой схемы выпуска смартфонов. Однако, новое устройство появилось в базе данных Bluetooth SIG и считается преемником Nokia 2.4. Взяв за основу структуру именования HMD Global, легко предположить, что ее маркетинговое название будет Nokia 2.5. Устройство появилось на официальном сайте Bluetooth под номером модели T99652AA1, который аналогичен номеру модели T99651AA1 в Nokia 2.4.

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Сертификат Bluetooth показывает, что Nokia 2.5 поддерживает Bluetooth 5.0 и LTE. К сожалению, в этом телефоне нет поддержки сетей 5G, что и следовало ожидать, зная о крайне бюджетном ориентировании серии Nokia 2.x. Ожидается, что смартфон дебютирует на индийском рынке, поскольку HMD Global сначала поставляет именно в Индию большинство своих бюджетных устройств.