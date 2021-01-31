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Согласно тизеру на сайте Galax, скоро появится новая версия флагманской видеокарты производителя. Компания GALAX подтвердила, что его новая видеокарта будет доступна в двух вариантах, но в обоих будет огромный дисплей, подключенный непосредственно к видеокарте. Этот встроенный монитор теперь известен под названием HOF Panel III. На дисплее будут отображаться различные показатели, включая тактовую частоту, температуру или другие данные датчиков от других компонентов. Также есть информация, что он будет отображать растровые изображения, но поддержка GIF еще не подтверждена.

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Комплект для GALAX RTX 3090 HOF включает плату поддержки HOF, белый удлинительный кабель, пару перчаток HOF и 1 Click Pro-Cable возможно, действующий как функция переключателя BIOS.

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Изображения печатной платы предстоящей GeForce RTX 3090 HOF уже просочились в сеть. Эта видеокарта создана для экстремального разгона и будет оснащена усиленной подсистемой питания, состоящей из невероятных 26 фаз, и тремя 8-контактными разъемами питания.

Согласно последней информации, еще больше подробностей о Galax GeForce RTX 3090 HOF станет доступно в следующем месяце.