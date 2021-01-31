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Microsoft назвала срок выхода нового крупного обновления Windows 10

Компания Microsoft, возможно, назвала примерный срок выхода следующего крупного обновления Windows 10
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 Появилась информация, что корпорация Microsoft начнет работу над Windows 10 версии 21H1 уже в феврале, когда тестировщики в Release Preview Ring начнут оценивать предварительные сборки (19043 или новее).

 Windows 10 21H1, для непосвященных, представляет собой обновление в стиле пакета обновлений, полностью ориентированное на улучшение качества и исправление ошибок. Не будет никаких новых важных дополнений к функциям, и Microsoft теперь планирует выпустить его в мае или июне 2021 года.

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 Microsoft подтвердила, что работает над новой версией Windows, и она будет выпущена для всех пользователей в июне 2021 года. Помимо даты выпуска, Microsoft также отметила, что следующее обновление функции будет включать встроенную защиту от Kernel Transaction Manager (KTM). «Релиз Windows, который выйдет в июне 2021 года, имеет новый API, который может отключать эксплойты KTM. Проверено на внутренней сборке ОС, что эксплойт KTM больше не доступен», - говорится в коде Chromium.

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 Не исключено, что версия 21H1 будет анонсирована в мае 2021 года, а уже для большего числа пользователей, как было сказано, она будет выпущена в июне 2021 года.

 Чего ожидать в Windows 10 версии 21H1

 На данный момент о весеннем обновлении 2021 года было очень мало информации, и никаких подробностей о том, чего мы можем ожидать, не было раскрыто. Однако одно из изменений, которые мы могли видеть в обновлении Windows 10 2021 - это новый раздел для настройки видеокарты в соответствующем приложении. Ожидается, что обновление также добавит встроенную поддержку DNS через HTTPS (DOH).

 Поскольку обновление Windows 10 21H1 кажется не столь значительным, следующее обновление в конце 2021 года уже будет включать серьезные изменения, особенно это касается дизайна. Ожидается, что Windows 10 21H2 будет включать в себя новое меню «Пуск», Action Center, панель задач и приложения для входящих сообщений.

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