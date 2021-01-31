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ZTE Axon 30 Pro получит 200-мегапиксельную камеру Samsung

ZTE Axon 30 Pro будет выпущен с 200-мегапиксельной основной камерой производства Samsung
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 Компания ZTE показала тизер своего грядущего флагманского смартфона 2021 года, Axon 30 Pro 5G. Производитель уже намекнул, что новинка получит «самую мощную систему обработки изображений». Теперь пользователь Weibo под ником WHYLAB сообщил новую информацию о грядущем устройстве.

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 В этом сообщении указывается, что Axon 30 Pro получит датчик изображения Samsung S5KGND, который имеет разрешение не менее 200 мегапикселей. WHYLAB утверждает, что, помимо высочайшего разрешения,  пиксели уменьшатся до 0,64 мкм по сравнению с 0,8 мкм в основной 108-мегапиксельной камере смартфона Galaxy S21 Ultra.

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 Эти пиксели будут иметь 2 типа объединения, что может быть улучшением даже по сравнению с системой 9-в-1 в Galaxy S21 Ultra. Новые режимы датчика S5KGND должны быть 4-в-1 и 16-в-1, что приведет к получению либо 50-мегапиксельного, либо потенциально очень детализированного 12,5-мегапиксельного изображения соответственно.

 WHYLAB также утверждает, что датчик изображения 200 Мп может поддерживать видео 16K, хотя еще неизвестно, сможет ли какой-либо смартфон действительно реализовать эту функцию в 2021 году. Кроме того, слухи приписывают новинке наличие в смартфоне Axon 30 Pro новейшего флагманского чипсета Snapdragon 888 от Qualcomm.

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 Источник утечки подчеркивает тот факт, что процессор сигналов изображения Spectra 580 (ISP) в Snapdragon 888 также может поддерживать камеры с разрешением до 200 мегапикселей, а кроме того, может снимать фотографии или видео со скоростью до 2,7 миллиардов пикселей в секунду и делать это при уровне освещенности, который составляет 0,1 люмен.

 Процессор Spectra 580 ISP также может поддерживать запись видео формата 4K HDR и 10-битную глубину цвета. Таким образом, новое сообщение резюмирует все известные на сегодня данные о фотографических возможностях новинки обрабатывать получаемые изображения в сверхнизком освещении и записывать с потрясающим уровнем детализации. Как бы там ни было, на данный момент нет информации о примерном сроке выхода в продажу и стоимости Axon 30 Pro. 

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